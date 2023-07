La experta en astronomía de la Universidad de Chile aseguró que el avistamiento publicado por la autoridad nortina es difícil de confirmar, al igual que las declaraciones del exoficial de la Fuerza Aérea estadounidense, quien aseveró que el país tiene en su poder "restos biológicos no humanos".

A través de su cuenta de Twitter, el Alcalde de la comuna de Paihuano, Hernan Ahumada, publicó imágenes de lo que a su juicio serían avistamientos de un platillo volador ovni sobre el sector de Cochiguaz en la región de Coquimbo.

A propósito de las declaraciones del Exoficial de la Fuerza Aérea de EE.UU, David Grusch, quien aseguró que el país del norte “recuperó restos biológicos no humanos de objetos voladores no identificados (Ovni)”, el representante de la comuna aseveró: “En el valle de Elqui, NO estamos solos”, escribió junto a un emoji referente a una nave extraterrestre.

En las fotografías publicadas por el alcalde se puede ver un objeto de color metálico flotando sobre un cielo totalmente despejado en una zona de Cochiguaz, en el Valle del Elqui.

Sobre este avistamiento, la doctora en astronomía y divulgadora del Observatorio Astronómico Nacional de la Universidad de Chile, Andrea Mejías, compartió su análisis de la verdad detrás de las imágenes con BioBioChile.

“Es muy difícil asegurar con un 100% de certeza que el objeto que llama la atención en las imágenes tienen un origen extraterrestre”, explicó.

A lo que agregó: “No hay ningún sustento científico para afirmar con solo esa imagen que ese objeto es una nave extraterrestre”.

Sobre qué podría ser el supuesto ovni de Paihuano, la experta en astronomía afirmó que “hay un montón de posibilidades. Pudo haber sido algo que rápidamente se cruzó por la imagen y por eso se ve borroso, pero no se puede determinar ni afirmar que sea de origen extraterrestre”, zanjó.

En el valle de Elqui , NO estamos solos 🛸, imagen sector Cochiguaz pic.twitter.com/bbzrUSKDnv — Hernan Ahumada (@hernan_ahumada) July 26, 2023

La verdad de los “restos biológicos no humanos”

La especialista también se refirió a las recientes declaraciones de Grusch, quien aseguró en una declaración bajo juramento al Congreso de Estados Unidos que el país había recuperado restos biológicos no humanos de objetos voladores no identificados (Ovni).

Las aseveraciones del exoficial de la fuerza aérea de EE.UU se dan en medio de una investigación sobre organismos de inteligencia a los que acusan de ocultar un programa que “recupera y realiza ingeniería inversa de objetos voladores no identificados”.

Respecto a esto, Mejías dijo: “Cuando se mencionan restos biológicos no humanos, podemos pensar en un sin fin de posibilidades. Sin ir más lejos, la misma humanidad ha enviado misiones al espacio y ha hecho experimentos con seres vivos que no son humanos fuera de la tierra“.

“Un caso muy conocido es el de la perrita Laika. Así mismo se han enviado bacterias, plantas, distintos tipos de materia orgánica“, explicó.

Sin embargo, la experta detalló que no hay forma de confirmar la veracidad de las declaraciones del exoficial estadounidense, por lo tanto, es muy “difícil tratar de apuntar a qué se está refiriendo”, advirtió.

Esto pues “incluso pensando en experimentos hechos por los humanos tenemos un espectro de posibilidad super amplio. Sin evidencia es muy difícil dar una idea o apuntar a qué es o pueden ser estos restos biológicos no humanos”, cerró.