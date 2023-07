"No hay evidencia": Dra. en astronomía tras revelación en Estados Unidos sobre restos "no humanos"

En el Congreso de Estados Unidos, el ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de ese país, David Grush, afirmó que poseen tecnologías restos biológicos "no humanos.

Controversia mundial causó la información revelada en el Congreso de Estados Unidos, donde el exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de ese país, David Grush, afirmó que poseen tecnologías y restos biológicos “no humanos”. Ante la revelación, en Expreso Bío Bío conversamos con Andrea Mejías, doctora en astronomía y divulgadora del Observatorio Astronómico Nacional de la Universidad de Chile.

La experta en astronomía explicó que no hay que alarmarse frente a la información entregada en la Cámara de Representantes estadounidense, ya que eran testimonios muy ambiguos, con relatos de terceros, sin evidencia contundente. Además, fue enfática en explicar “que ovni está definido como objeto volador no identificado, no implica que sean extraterrestres, sólo es algo que no conocemos”.

