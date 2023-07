Medios en Argentina dieron a conocer la historia de Lautaro, muchacho de 17 años que fue con su curso a una gira de estudios. La historia no terminó bien, ya que el joven fue olvidado y dejado en Bariloche, mientras todo el grupo volvió a Mar del Plata.

De acuerdo a lo consignado por Clarín, el viaje se extendió por 10 días. Estuvieron presentes 25 alumnos, 5 apoderados y una coordinadora, que estaba encargada del cumplimiento del itinerario.

Si bien el tour se había desarrollado con total normalidad, todo se desmoronó en el regreso en el aeropuerto de la ciudad de la Patagonia, cuando Lautaro se quedó dormido minutos antes de abordar el vuelo.

Fue así como no pudo llegar al avión y, peor aún, fue que nadie notó que no estaba en el grupo que volvía. Recién en la ciudad su familia se dio cuenta que el menor de edad no había viajado. Sus padres compartieron su enojo en un chat de curso.

“Para avisarte que te atrasaste una cuota un día sí, no pierden tiempo en eso, ahora para decirte que se olvidaron a tu hijo a dos mil kilómetros de tu casa no llama nadie”, indicó Emiliano Carbal, papá del afectado.

Joven olvidado en Bariloche

“Me mandó un mensajito de texto ayer a las diez de la mañana diciéndome que se había quedado dormido y que su grupo se había ido, que estaba solo en el aeropuerto. Lo primero pensé es que me estaba haciendo una broma. ¿Cómo podía pasar algo así?”, agregó.

Al buscar explicaciones, desde la empresa le indicaron que la coordinadora notó la ausencia de Lautaro cuando el vuelo estaba llegando a Buenos Aires.

“Yo no sabía qué pensar, porque alguien que no sé quién es lo estaba llevando a él solo de vuelta al hotel, se te pasa cualquier cosa por la cabeza. Tenía que confiar en alguien a quien jamás había visto”, explicó el padre.

La solución al hecho llegó horas más tarde, ya que un funcionario de la empresa de turismo sacó al muchacho del aeropuerto. Pasó una noche más en Bariloche y al día siguiente abordó un nuevo vuelo.

Esto lo dejó en Buenos Aires y, posteriormente, debió regresar hasta Mar del Plata. Llegó a su hogar a las 02:00 de la madrugada del pasado martes. Su familia ya estudia acciones legales.