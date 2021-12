Puede decirse que 2021 estuvo a la altura en cuanto a ‘noticias curiosas’ se refiere. Si bien este año ha estado marcado nuevamente por la pandemia, hay que decir que muchas personas parecen haberse esmerado en crear situaciones altamente especiales. Para bien y mal.

De esta forma en BioBioChile hemos creado un nuevo ranking de noticias especiales que marcaron 2021. En este grupo están aquellas que generaron momentos de risas, y las otras que se fueron por el lado de la incomodidad.

Bien hay que decir que un año no solamente está validado por las informaciones y noticias serias, sino que también por esas anécdotas que suelen viralizarse en internet.

1.- Testigo de boda que terminó casado

Esta situación ocurrió en Argentina en noviembre pasado, cuando un joven asistió a un matrimonio como testigo de su mejor amigo, pero por error del sistema informático quedó registrado como el novio de la ceremonia.

El nombre del desafortunado era Federico Martínez y la historia fue dada a conocer por su propia polola, Florencia, en redes sociales. Desde ahí llegó hasta los principales medios de aquel país.

“Me llegó un mensaje de mi amigo que me dice: ‘¿Qué hacés, Mauro Icardi?’. En la página de ANSES de su esposa aparecía yo como casado. Me reí, pensé que era un error, pero al otro día me habla y me dice: ‘Tranqui, ya se va a solucionar’. Me hice una cuenta en ANSES y cuando entré aparecía como casado”, expuso en ese entonces.

2.- Joven que engañó a su madre con Chayanne para llevarla a vacunarse

Este hecho data de mayo pasado y ocurrió en México. En la ciudad de Monterrey un tiktoker tuvo una genial idea para llevar a su madre a vacunarse, aunque ella fue engañada.

Antes de salir, él le había dicho a su progenitora que conocería al cantante Chayanne en el lugar donde iban, pero todo resultó ser una farsa, ya que terminaron en un vacunatorio contra el COVID. La mujer, sólo tuvo que resignarse.

“Mi mamá se subió al carro encantada y como vio que había mucha fila sí pensó que Chayanne estaba aquí. Llegando al centro de vacunación, que coincidentemente estaba cerca de la plaza, pues le dijimos: ‘No, ma. No está Chayanne, te vamos a vacunar.’ Mi mamá se enojó, pero al final entendió que era por su bien”, detalló.

3.- La pareja que cobró a quienes no fueron a su matrimonio

Puede considerarse como una reacción infantil o un cobro justo, pero en agosto pasado una pareja de Estados Unidos se hizo conocida por cobrar 240 dólares a todas las personas que no asistieron a su matrimonio, pese a haber confirmado asistencia en las semanas previas.

“Esta factura se le está enviando porque confirmó asistencia en la recepción de la boda durante el recuento final. Debido a que no nos llamó o no nos dio el aviso adecuado de que no asistiría, esta cantidad es lo que nos debe por pagar. Puede pagar a través de Zelle o PayPal. Comuníquese con nosotros y díganos qué método de pago le conviene”, se detalla en la nota de cobro.

La boda se había llevado a cabo en Jamaica, por lo que se asume que fue bastante costosa para ambos. Ante esto, no debió caer bien el hecho que algunos confirmados no llegaran hasta el lugar.

4.- Julio y los memes de… Julio

Llegó el séptimo mes del año y, con ello, aparecieron los inigualables memes referidos a Julio Iglesias, icónico cantante español de 78 años, los cuales inundaron la red.

Previamente, en una entrevista, el artista se había referido a este fenómeno que ocurre todos los años: “Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente, pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos. No los veo todos, pero de vez en cuando algún amigo me manda uno y me muero de risa”.

“¿Hay chicos que me conocen por el dedo y no por la música? Tengo que hacer más fotos de esas. No sé quién empezó con eso, pero es una historia simpática. He visto cosas un poco desagradables, que no me gustaron, eso pasa siempre, pero hay cosas muy simpáticas”, detalló.

5.- Rediseño de la bandera chilena por IA

En noviembre pasado un usuario de la red social Reddit se hizo famoso al rediseñar mediante inteligencia artificial y datos de internet las banderas de 35 países de América, incluida la chilena.

Cada una de las 35 banderas venía acompañada por un texto ficticio relacionado al país. El dedicado a Chile, tal como dicta la norma general del experimento, es delirante:

“El diseño de la bandera de Chile es el más famoso. Tiene la estatua del Gran Pirineo sobre un fondo rojo, conmemorando un siglo en que la capital todavía estaba controlada mayormente por las fuerzas militares. La Bandera Nacional fue prohibida en 1954 a raíz de la revolución, cuando el gobierno la utilizó para protestar por la pérdida de trabajadores chilenos”, describe Vex AI.

6.- Los que festejan su divorcio

Por lo general las parejas suelen juntarse en bares o restaurantes para festejar situaciones valiosas, pero en México un matrimonio hizo esto para celebrar… su divorcio.

El registro fue publicado en TikTok y la mujer, llamada María Fernanda Rodríguez, indicó: “Cuando firmas el divorcio y se van a celebrar juntos (…) al fin me libré de este perro”.

Sólo en dos días el registro obtuvo más de cuatro millones de reproducciones en la mencionada red social.

7.- Bebé con voz de demonio

En agosto pasado se viralizó la historia de A.J., un bebé irlandés cuya aparente ternura contrastó con su espeluznante voz, similar a la de un demonio.

Aquello quedó demostrado cuando su madre le preguntó: “A.J ¿Puedes decir ‘mamá’?”, ante lo que él respondió con una voz casi de ultratumba.

Todo aquello contó con la complicidad del padre de familia, quien sólo atinó a reírse. El video logró dos millones de visualizaciones en apenas un día.

8.- Negrita pasó a ser Chokita

Mediados de año y Nestlé reveló que la popular galleta conocida como “Negrita” tendría un nuevo nombre en pro “del respeto y la no discriminación”. Su nombre sería “Chokita”.

“Una cultura diversa e inclusiva es la base de la fortaleza de Nestlé como compañía internacional. Los valores están arraigados en el respeto y su apoyo al término de acciones racistas o discriminatorias. Es por ello que trabajamos porque esto no sólo se aplique al interior de la empresa, sino que también en la forma en que se expresan públicamente”, detallaron en un comunicado.

Como era de esperarse, la situación tuvo un debate intenso en los días posteriores, en el cual hasta las autoridades salieron al ruedo. Un estudio de INC Consultores aseguró que la modificación de nombre generó un rechazo de 66% por parte de los chilenos.

9.- Vendedora de agua del baile viral en Tiktok

Durante el segundo semestre un peculiar baile se tomó los reels de Instagram e historia de TikTok. La protagonista era una mujer de El Salvador llamada Yanira Barrios (44).

Hasta ese momento Barrios se desempeñaba como vendedora de agua, en plena calle, pero su suerte cambió luego del éxito del viral. Pasó a ser rostro de reclames publicitarios y algunas marcas en redes sociales.

La danza se mantuvo entre los virales más visto por algunas semanas, tiempo que la mujer aprovechó al máximo para generar ingresos. Mal no le fue.

10.- Terraplanistas que creen que Chile no existe

No podíamos dejar este listado sin mencionar a los terraplanistas, quienes este 2021 dejaron una ‘joya’ para el recuerdo de todos los chilenos.

Todo inició cuando un integrante de un grupo de terraplanistas de España posteó en Facebook: “He estado viendo este documental de Chile y cada vez tengo mas claro que Chile no existe. Si se fijan bien las casas parecen de cartón y las personas se nota que son actores porque incluso a veces miran a cámara. ¿Creen ustedes que Chile sea un país real? Yo nunca he estado en Chile y no conozco a nadie que haya estado en Chile”.

“He visto algunas fotos, pero seguramente sean CGI. De toda la vida me han enseñado mapas de Chile, explicado que era un país de Sudamérica, pero en mi investigación he descubierto que todo el que habla de que ha estado en Chile no puede demostrado. ¿Qué Opinan?”, agregó.

Lo peor del caso fue muchos de sus ‘colegas’ creyeron este relato. Hasta ahora, muchos esperamos el día para cobrar nuestro sueldo como actores.

¿Cuál es tu preferida? ¿Crees que faltó alguna?