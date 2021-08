Desde chicos a muchos de nosotros se nos enseña que Chile es una “larga y angosta faja de tierra” en la cual “el sol sale por Los Andes y se esconde en el Pacífico”. Sin embargo, un grupo ‘terreplanista’ español se ha vuelto viral con un mensaje donde se asegura que nuestro país “no existe”.

Se trata de un clan de Facebook denominado Tierra plana – España, en donde un miembro escribió que el país no existe y los habitantes en realidad son actores.

“He estado viendo este documental de Chile y cada vez tengo mas claro que chile no existe. Si se fijan bien las casas parecen de cartón y las personas se nota que son actores porque incluso a veces miran a camera. ¿Creen ustedes que Chile sea un país real? Yo nunca he estado en Chile y no conozco a nadie que haya estado en Chile”, indicó el usuario.

“He visto algunas fotos, pero seguramente sean CGI. De toda la vida me han enseñado mapas de Chile, explicado que era un país de Sudamérica, pero en mi investigación he descubierto que todo el que habla de que ha estado en Chile no puede demostrado. ¿Qué Opinan?”, agregó.

Este grupo realmente existe en Facebook aunque su acceso es restringido, por lo que pocos pueden observar las polémicas ideas que allí se debaten.

De acuerdo al diario La Vanguardia, situaciones como estas ya se han visto antes. Hace tres años, otro grupos de conspiraciones sostuvo que Finlandia era un país inventado.

“Finlandia sería en realidad un país inventado por Japón y Rusia en la Primera Guerra Mundial para que los japoneses pudiesen pescar a sus anchas en el mar Báltico desde Rusia sin ningún tipo de repercusión internacional”, indicaron.

“El resto de países lo habría mantenido en secreto y habrían hecho de Finlandia un “país modelo”, con la mejor educación, sistema sanitario, leyes de igualdad de género, alfabetismo envidiable, ni un problema político ni corrupción, libertad de prensa”, agregaron.

En 2019 Australia fue víctima de una situación similar a la de Chile, luego que grupo ‘terraploanistas’ de Estados Unidos indicaran que se trataba de un engaño de Inglaterra al mundo.

“Australia no es real. Es un engaño, Gran Bretaña nos hizo creer que trasladó a sus criminales a algún lugar. En realidad, todos estos criminales fueron subidos a barcos y se ahogaron antes de que pudieran volver a ver tierra. Es un encubrimiento de uno de los mayores asesinatos en masa de la historia, cometido por uno de los imperios más prominentes”, sostuvieron en ese entonces.

“Australia no existe. Todas las cosas que usted llama ‘prueba’ son en realidad mentiras y documentos elaborados por los principales gobiernos del mundo. ¿Tus amigos australianos? Son todos actores y personajes generados por computadora. Es una trama para engañar al mundo”, agregaron.

Como era de esperarse, muchas personas han realizado bromas y memes respecto a la publicación sobre Chile, muchos incluso preguntando “cuándo será el día de pago por haber actuado tan bien por muchos años”.