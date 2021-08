En la industria del cine los actores suelen tener dobles para realizar diferentes tipos de escenas. Hay algunos que son muy parecidos a los originales y que en pantalla ni notarías que no se trata del actor en sí. Pero ¿te imaginas a un doble idéntico en la vida real?

Esto es lo que ocurre con el actor y ex luchador de la WWE, Dwayne Johnson, mejor conocido como “La Roca”, quien aprece haber encontrado a su doble oficial. Se trata de Eric Fields, un policía del condado de Morgan en Estados Unidos, que por estos días ha causado furor en las redes sociales.

Resulta que en una inocente fotografía compartida por la página oficial de Facebook de dicha institución, se ve a un hombre de pie apoyado en un auto, vestido de policía y luciendo igual al actor de 49 años como si se tratase de una nueva película de acción.

La publicación acumula cientos de ‘likes’ y comentarios sobre este el parecido entre ambos. El revuelo que causó este hombre ha sido tanto, que incluso el mismo Dwayne Johnson compartió un post a través de su cuenta de Twitter, haciendo alusión a su “doble”.

“Oh, mierda! Guau. El chico de la izquierda es mucho más genial. Mantente a salvo hermano y gracias por tu servicio. Un día beberemos @Teremana y necesito escuchar todas tus “historias de rock” porque sé que las tienes”, escribió el actor junto a una publicación en la cual aparece la comparación de ambos en fotografías.

