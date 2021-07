María Bottle es una reconocida tiktokter mexicana, que hace unos días dio a conocer a través de un video, un accidente que le habría ocurrido.

La influencer, habría confundido las gotas de ojos por una botella de pegamento, sufriendo que su ojo quedara pegado teniendo que ir de urgencias a un centro hospitalario.

En un video, donde se ve que va a un auto mientras cubre su ojo con un algodón, dice “me acabo de echar Kola Loka en el ojo pensando que eran mis gotas. Me quiero morir. Mi ojo está pegado”.

Luego, en otro registro, se ve cómo le están despegando el ojo para finalizar comentando que sentía mucho dolor y que debió permanecer 24 horas con un parche.

“Estaba con Dany y me iba a poner gotas en los ojos porque los tenía irritados. Abrí las gotas, abrí mi ojo, me eché una gota y me tiré al piso del ardor y del dolor. Volteo y veo la Kola Loka”, detalló sobre lo sucedido.

La Kola Loka es un pegamento de tipo industrial, el cual se utilizada para pegar cosas como madera, cuero, cartón, plástico, entre otras cosas.

“Se tardaron como 40 minutos en atenderme y yo estaba gritando como una desquiciada, como una desquiciada. Cuando llegó el doctor me cortaron las pestañas. No tenía pestañón así que me da igual, pero me sacaron un pedazo gigante de Kola Loka que tenía dentro. Me cayó en toda la córnea, me duele horrible, horrible, se supone que ya estoy en recuperación”, agregó sobre su proceso.

María, que tiene más de un millón de seguidores en TikTok, recibió muchos comentarios de apoyo y buenos deseos. Ante esto, la joven publicó días después otro video en el cual se le ve recuperada y sin sufrir ningún daño aparente.