Abbey Bugenske es ingeniera mecánica y a los 22 se convirtió en millonaria. ¿Cómo lo hizo? Sólo se vacunó contra el coronavirus.

Esta increíble historia ocurrió en el estado de Ohio, Estados Unidos, lugar donde se llevó a cabo una campaña de concientización para que los jóvenes se vacunaran contra el covid-19. A través de la empresa de lotería local, el premio fue otorgado por la gobernación de dicha ciudad.

La joven no podía creerlo cuando recibió el llamado. “Estaba gritando tanto que mis padres pensaron que estaba llorando y que me había pasado algo malo”, dijo a los medios locales.

Congratulations to the winners of the first Ohio Vax-a-Million drawing! #OhioVaxaMillion #COVID19 pic.twitter.com/fj75v4mtZ7

— Ohio Lottery (@OHLottery) May 26, 2021