Con 11 años, Joaquín ha tenido que vivir una difícil etapa en su vida luego que su madre, Maira Barrera, fuera diagnosticada con cáncer. Y en su inocencia infantil recurrió a una opción que ha conmovido en Latinoamérica, especialmente en Argentina, de donde es oriundo: le escribió una carta al Viejito Pascuero (o Santa Claus) para que la mujer se recupere y “tenerla por mucho tiempo más”.

La tierna misiva fue recogida por el portal La Opinión Austral, quienes detallaron que el pequeño vive en la ciudad Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz al sur del país trasandino.

A Maira le detectaron la enfermedad hace dos años, mismo tiempo que Joaquín viene escribiéndole al personaje que, según la tradición, regala obsequios durante Navidad a los niños del mundo que han tenido un buen comportamiento durante el año. En esta ocasión, su salud ha empeorado y necesita de especialistas, aunque en medio de la crisis sanitaria y económica el panorama es desolador.

“Yo sólo quiero pedirte que le regales a mi mamá más salud. Ella tiene cáncer como mi abuela que está en el cielo y la verdad es que quiero tenerla por mucho tiempo más”, dice el escrito.

La mujer, madre de otros dos pequeños de 7 y 5 años, contó al medio que “Joaquín es mi primer hijo, con él tenemos mucha confianza y nunca le mentí. Cuando me diagnosticaron, opté por sentarlo a él, que es el hermano más grande, y charlar sobre el tema porque él ya había pasado esta situación con su abuela que murió de cáncer”.

“Lo único que quiere es que me dé más vida, son esos detalles que uno no los espera y te sorprenden, me lloré todo y a esta enfermedad la vamos peleando juntos, a la par”, agregó.

Y aunque resulta difícil -pero no imposible- que un regalo de ese tipo llegue a sus manos, la noticia conmovió al vecino argentino Horacio Huecke, quien había organizado una campaña para reunir regalos e ir en ayuda de quienes lo necesiten en esta fecha.

Fue a él a quien, Joaquín y Maira, fueron a dejarle la carta. El resultado dejó contentos a los pequeños: una bicicleta y varios regalos más, a la espera de que su madre mejore el estado de salud.

Pero el niño no terminó de sorprender, pues dejó en claro que lo único que quería como regalo de Navidad era a su madre. Maira contó que la bicicleta, finalmente, Joaquín se la terminó entregando a su hermano más chico. “(Me dijo) que él era feliz así, mientras que estemos juntos”, cerró.