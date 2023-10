Se acerca Halloween, fiesta en la que la gran mayoría se disfraza de sus personajes o villanos favoritos. En esa línea, en los últimos años se ha visto cómo las familias suman a sus mascotas a la tendencia, por lo que los expertos entregan recomendaciones para no generarles estrés de esa forma.

Año a año, se viralizan fotos y videos de perros disfrazados de monstruos como Chucky, Gremlin, o los personajes de las películas de moda. Sin embargo, a pesar de verse adorables, eso puede generar estrés en algunos peludos.

Sumado a los ruidos, las multitudes de gente y los múltiples estímulos que surgen en las diversas fiestas, disfrazar a un animal que no está acostumbrado podría traerle algunas consecuencias, que van desde lo físico a lo psicológico.

De todas formas, no es algo que se prohíba. El médico veterinario de Master Dog, Daniela Soto, entregó algunas recomendaciones, condiciones y precauciones para sumar a tu mascota a la tendencia de los disfraces.

Condiciones para disfrazar a tu mascota

Soto apuntó que no existen problemas con disfrazar a una mascota, siempre y cuando esté familiarizada con la ropa o accesorios, además de no presentar ninguna alergia o sensibilidad en la piel.

“El problema podría darse cuando solo en ciertas festividades por seguir una moda más de humanos, usamos a nuestras mascotas para colocarle algún disfraz, lo que podría provocar en ellos al no estar acostumbrados un cierto grado de ansiedad o estrés que podría generar algún desorden en su estado anímico o bien desencadenar una serie de condiciones al subir el cortisol”, aseguró.

Asimismo, propuso que, “la recomendación es que, si nunca los has vestido y lo quieres hacer para estas fiestas, solo déjalos con sus disfraces un momento para la foto y luego que vuelvan a ser ellos”.

De la misma manera, recalcó la importancia de seleccionar prendas de materialidades y tallas adecuadas. Así se asegura la comodidad del animal. “Insistimos en que siempre y cuando esté familiarizado con las ropas, de lo contrario lo pueden pasar mal”.

Alternativas al disfraz

En ocasiones, se puede evidenciar que los animales están incómodos con sus disfraces: pueden caminar de manera extraña, caerse, desorientarse o, incluso, la vestimenta puede provocarles reacciones adversas en su piel.

Por ello, Daniela Soto explicó que “hoy existen en el mercado correas con temática de las fiestas, hay unas que llaman bastante la atención y podría ser una alternativa de disfraz para que tu mascota no pase un mal momento”.

Otras precauciones para estas fiestas

Halloween no es la única fiesta de la temporada. El 18 septiembre da inicio a la época de eventos -Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo- en los que muchas personas se reúnen; hacen actividades masivas; y consumen alimentos y bebestibles que pueden poner en riesgo a las mascotas.

Por ello, la médico veterinario del equipo de Master Dog recomendó “evitar tumultos de gente, ruidos fuertes, en general las mascotas tienen sus sentidos más desarrollados que los nuestros, no gustan de lugares donde haya mucha multitud”.

“Ellos por naturaleza no son sociables, nosotros los humanos los hemos ido adaptando a eso, pero en su ser, no les gusta socializar, basta con ver el comportamiento de sus parientes como el lobo en el caso de los perros y el tigre en el caso de los gatos, no son animales de grupos numerosos”, destacó.