Un fotógrafo amateur descubrió a dos rarísimos tigres negros en el Parque Nacional Nandankanan de la India, llamando la atención de la comunidad animalista.

Según informó el periódico británico Daily Mail, este tipo de tigres tienen una mutación que provoca que tengan más rayas negras y gruesas, en comparación a un ejemplar normal.

No obstante, esto no los cubre por completo, así que de todos modos se puede apreciar el color naranjo de su pelaje.

Expertos estiman que actualmente deberían haber unos 7 u 8 tigres negros en el estado de Odisha en la India, la única zona del mundo donde se ha visto a estos animales.

Un estudiante de 23 años fue quien logró fotografiarlos: Satya Swagat, quien dijo que ambos eran tigres machos.

“Me fue difícil creer lo que veían mis ojos y por un minuto olvidé tomar mi cámara, mientras el gran felino se movía justo frente a mí”, expresó.

Ultra-rare BLACK tigers are caught on camera in India: Pair of big cats with highly unusual colouring are spotted by amateur photographer in national park#Tigers #NationalPark pic.twitter.com/8r7wCDn0z2 — DIPRAJSINH RAJPUT (@DRAJSINH_RAJPUT) February 3, 2022

Rare black tigers photographed in India.

Congratulations to photographer Satya Swagat.

Look at this beautiful cat. pic.twitter.com/fuPiKF13td — Julie Cohen (@FilmmakerJulie) February 2, 2022