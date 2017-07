Fotografían a rarísimo "tigre pálido" en la selva por primera vez en la historia

Muchos conocen a los tigres blancos, famosos por ser completamente albinos con rayas negras. No obstante, muchos no saben que existe otra clase de tigre que tampoco tiene el pelaje naranja fuerte, como debería ser.

Se trata de los tigres pálidos. A diferencia de los blancos, estos felinos tienen un poco de color, pero es muy claro, por lo que apenas se ve el naranja entre las rayas negras.

Mira también: Zoológico polaco presenta a raros cuatrillizos de tigre blanco

Por primera vez este animal ha sido captado en imágenes. Quien lo logró fue el fotógrafo Nilanjan Ray, el que se topó con el ejemplar en la Reserva de la Biosfera Nilgiri, en el sur de la India.

El profesional declaró al noticiero estadounidense Fox News que él y su equipo viajaban por una carretera de la reserva en India cuando, de improvisto, vieron a la orilla un tigre naranjo.

Entonces se detuvieron, pero el animal huyó cuando los vio. Por lo mismo, estaban por marcharse cuando notaron que había otro tigre, más blanco de lo normal, que estaba parcialmente oculto entre la vegetación.

“Lucía más curioso (y tierno) que asustado o agresivo”, explicó Ray, según recogió el periódico estadounidense New York Post.

“Después, apareció otro tigre -normal, anaranjado- mucho más cerca de nosotros. Podíamos ver su cabeza detrás de un arbusto. Podrían ser hermanos, o madre y cachorro”, narró.

Respecto al extraño felino, Belinda Wright, fundadora de la ONG Sociedad de Protección de la Vida Salvaje de la India, indicó al periódico inglés The Guardian que “es el tigre más pálido que he visto nunca en fotos o del que he oído”.

Antes de esto, Wright afirma que había visto sólo un tigre pálido, pero que era más anaranjado que éste.

Se cree que la palidez del pelaje de este tipo de ejemplares sería provocada por una mutación genética.