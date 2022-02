Una tierna noticia dio a conocer el Zoológico Rosamond Gifford de la ciudad de Nueva York. Dos pingüinos de Humboldt machos se convirtieron en padres primerizos de un pequeño polluelo.

Según cuenta el periódico The Washington Post, es la primera pareja del mismo sexo del zoológico neoyorkino en asumir el rol de padres y los encargados destacan que hasta el momento han hecho “un gran trabajo”.

Desde el Zoológico Rosamond Gifford explicaron en un comunicado que estos ejemplares, llamados Elmer y Lima, crearon un vínculo durante la temporada de reproducción. La pareja construyó un nido y los funcionarios del recinto les entregó un huevo para que fuera incubado.

El polluelo nació el 1 de enero y desde entonces, ambos pingüinos han cuidado y alimentado a la pequeña criatura.

Los cuidadores de las aves entregaron el huevo a los pingüinos para aumentar las posibilidades de que el huevo recibiera la temperatura adecuada y posteriormente eclosionara.

El director del zoológico, Ted Fox, comentó que ambos machos se han convertido en “un ejemplo en todos los aspectos del cuidado de un huevo”. Fox destacó el hecho de que los pingüinos se turnaban para empollar y proteger al polluelo que estaba por nacer.

“El éxito de Elmer y Lima es una historia más que nuestro zoológico puede compartir para ayudar a las personas de todas las edades y orígenes a relacionarse con los animales”, agregó el director.

En su cuenta de Twitter, el recinto mostró imágenes del pequeño hijo de Elmer y Lima. La institución destacó que se trata del primer polluelo criado por una pareja de pingüinos del mismo sexo en sus instalaciones.

🐧🌈🐧 We have some very exciting news! The first chick to be fostered by a pair of same-sex penguins at the Rosamond Gifford Zoo hatched on January 1! Read the full news release here: https://t.co/NuVJMtLDde #Syracusezoo pic.twitter.com/nfbfiYL08p

— Rosamond Gifford Zoo (@SyracuseZoo) January 28, 2022