La popularidad que ha alcanzado Pokémon desde su debut hace poco más de dos décadas ha sido tal, que incluso hay investigadores que han bautizado nuevas especies con nombres tomados de la serie.

Un ejemplo es el caso del Dr. Darren Pollock, profesor de entomología de la Universidad de Eastern New Mexico, y Yun Hsiao, estudiante de doctorado de la Universidad Nacional de Australia, ambos expertos en insectos.

Mientras estudiaban un nuevo género de escarabajo australiano -al que el Dr. Pollock llamó Binburrum-, descubrieron que pese a que los ejemplares que habían encontrado eran de la misma especie, tenían ligeras diferencias entre sí, razón por la cual decidieron nombrarlos de manera distinta.

Fue así como estos insectos pasaron a llamarse Binburrum Articuno, Binburrum Zapdos y Binburrum Moltres, en honor a las tres criaturas legendarias de la primera generación: Articuno, Zapdos y Moltres. Así queda de manifiesto en su paper.

“La elección de un nombre para una nueva especie no es algo trivial; debe ser diferente de cualquier otra especie descrita”, señaló Pollock en una entrevista con el Eastern New Mexico University.

“Yun dijo que era un entrenador Pokémon cuando era joven, por lo que debido a la rareza de estas nuevas especies, sugirió que los nombráramos en honor a las tres aves legendarias de Pokémon”, añadió.

Cabe destacar que no es la primera vez que el Dr. Pollock participa en la elección de los nombres de insectos. De hecho, el experto cuenta con varias especies que han sido nombradas en su honor.

Our paper has been published online in @CanEntomologist! We review Binburrum Pyrochroidae and described 3 new species, which are named after the 3 legendary birds of #Pokémon, referring to the rareness of these species that have only few specimens @EcoEvo_ANU @CSIRO @ColeopSoc pic.twitter.com/Im0lEVCYJ2

— Yun Hsiao (蕭 昀 シャオ ユン) (@YHsiaoBeetle) January 2, 2021