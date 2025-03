Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

La noche más importante para la industria del cine se vivió este domingo con la ceremonia de los Premios Oscar, donde catorce películas se llevaron la codiciada estatuilla dorada en categorías como guion, reparto, producción y cinematografía, entre otras. Destacadas producciones como "Anora", "The Brutalist", "Emilia Pérez", "A Real Pain", "Cónclave", "I’m Still Here’", "Flow", "No Other Land", "Wicked", "Dune: Part Two", "The Substance", "I’m not a Robot", "In the Shadow of the Cypress" y "The Only Girl in the Orchestra" fueron algunas de las premiadas, con opciones de visualización en cines de Chile, plataformas de streaming como Movistar+, Apple TV, Amazon Prime, y Netflix, o servicios como MAX y MUBI. Asegúrate de no perderte las películas galardonadas de la gran noche.