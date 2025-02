Dentro de pocos días sabremos quiénes son los ganadores de mejor película, actor, actriz, etc, del año, durante la ceremonia de entrega de los Premios Oscar 2025, ¿sabes cuándo son, dónde verlos por televisión y cuáles o quiénes son todos los nominados?

En esta gala de la 97 edición de la Academia, Conan O’Brien será el anfitrión oficial en reemplazo de Jimmy Kimmel como maestro de ceremonias del evento más importante del cine.

La película “Emilia Pérez” cumplió con las expectativas al liderar las nominaciones con 13 menciones a los Oscar 2025, incluidas Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actriz.

Le siguen de cerca “El brutalista” y “”Wicked, cada una con 10 nominaciones, mientras que Cónclave, otra fuerte contendiente de la temporada, obtuvo 8 nominaciones.

¿Cuándo son los Premios Oscar 2025 y dónde verlos por TV?

La ceremonia de los premios Oscar 2025 está programada para el próximo domingo 2 de marzo a las 21:00 horas de Chile, en el Dolby Theatre de Hollywood, Los Ángeles, California.

Si te estás preguntando quién transmite la ceremonia, debes saber que la puedes ver por televisión por medio de cableoperador TNT.

En tanto, para seguir los Oscar 2025 de manera online, lo puedes hacer a través de la plataforma de streaming MAX.

¿Quiénes estarán presentes en la ceremonia?

Como informó nuestro medio asociado RPP, entre los presentadores oficiales para la ceremonia de los Premios Oscar 2025 está Halle Berry, ganadora a Mejor actriz el 2002 con la película “Monster’s Ball”, primera actriz afrodescendiente en recibir dicho premio en Hollywood.

Otro nombre resaltante es el de Penélope Cruz, la primera actriz española en ganar un Oscar como Mejor actriz de reparto con “Vicky Cristina Barcelona”.

Scarlett Johansson es otra actriz confirmada como presentadora en los Oscar. La estadounidense recientemente fue vista en Super Bowl 2025 dentro del avance de “Jurassic World: Rebirth”.

Entre los más jóvenes están Elle Fanning (“A Complete Unknown”) y Bowen Yang (“Wicked”). La lista la completan: Whoopi Goldberg, John Lithgow (“Cónclave”), Amy Poehler y June Squibb.

Revisa aquí todos los nominados a los premios Oscar 2025

Mejor película

Anora

El brutalista

Un completo desconocido

Cónclave

Duna: Parte 2

Emilia Pérez

I’m Still Here

Nickel Boys

La sustancia

Wicked

Mejor director

Sean Baker (Anora)

Brady Corbet (El brutalista)

James Mangold (Un completo desconocido)

Jacques Audiard (Emilia Pérez)

Coralie Fargeat (La sustancia)

Mejor actor

Adrian Brody (El brutalista)

Timothée Chalamet (Un completo desconocido)

Colman Domingo (Sing Sing)

Ralph Fiennes (Cónclave)

Sebastian Stan (El aprendiz)

Mejor actor de reparto

Yuri Borisov (Anora)

Kieran Culkin (Un dolor real)

Edward Norton (Un completo desconocido)

Guy Pearce (El brutalista)

Jeremy Strong (El aprendiz)

Mejor actriz

Cynthia Erivo (Wicked)

Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez)

Mikey Madison (Anora)

Demi Moore (La sustancia)

Fernanda Torres (I’m Still Here)

Mejor actriz de reparto

Monica Barbaro (Un completo desconocido)

Ariana Grande (Wicked)

Felicity Jones (El brutalista)

Isabella Rossellini (Cónclave)

Zoe Saldaña (Emilia Pérez)

Mejor guion original

Anora

El brutalista

Un dolor real

September 5

La sustancia

Mejor guion adaptado

Un completo desconocido

Cónclave

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

Mejor película animada

Flow

IntensaMente 2

Memoir of a Snail

Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas

Robot salvaje

Mejor película internacional

I’m Still Here

The Girl With the Needle

Emilia Pérez

The Seed of the Sacred Fig

Flow

Mejor largometraje documental

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d’Etat

Sugarcane

Mejor cortometraje documental

Death by Numbers

I am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra

Mejor cortometraje

A Lien

Anuja

I’m Not a Robot

The Last Ranger

The Man Who Could No Remain Silent

Mejor cortometraje animado

Beautiful Men

In the Shadow on tghe Cypress

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!

Mejor banda sonora original

El brutalista

Cónclave

Emilia Pérez

Wicked

Robot salvaje

Mejor canción original

El mal (Emilia Pérez)

The Journey (The Six Triple Eight)

Like a Bird (Sing Sing)

Mi camino (Emilia Pérez)

Never Too Late (Elton John: Never Too Late)

Mejor sonido

Un completo desconocido

Duna: Parte 2

Emilia Pérez

Wicked

Robot salvaje

Mejor fotografía

El brutalista

Duna: Parte 2

Emilia Pérez

María

Nosferatu

Mejor diseño de producción

El brutalista

Cónclave

Duna: Parte 2

Nosferatu

Wicked

Mejor edición

Anora

El brutalista

Cónclave

Emilia Pérez

Wicked

Mejor diseño de vestuario

Un completo desconocido

Cónclave

Gladiador 2

Nosferatu

Wicked

Mejor maquillaje y peluquería

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

La sustancia

Wicked

Mejores efectos visuales