La segunda parte de la popular serie de Max \'The Last of Us\', protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, llegará a la plataforma de \'streaming\' el 13 de abril. La serie continuará narrando las aventuras de Joel y Ellie cinco años después de los eventos del videojuego \'The Last of Us: Part II\', enfrentándose a hongos y zombis en un Estados Unidos devastado. La temporada dos contará con nuevos miembros en el reparto como Kaitlyn Dever, Isabela Merced, Danny Ramirez y Young Mazino, además de la estrella invitada Catherine O\'Hara. La primera temporada obtuvo un gran éxito con 8,2 millones de espectadores en Max y transmisiones lineales, convirtiéndose en la serie más vista en la historia de Max en Europa y América Latina en 2023.