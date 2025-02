Tilda Swinton destacó el trabajo de la actriz chilena Catalina Saavedra, luego de que actuaran juntas en la película Problemista, que se estrenó en 2024.

La actriz británica, ganadora del Óscar, fue consultada sobre Saavedra recientemente durante el 75° Festival Internacional de Cine de Berlín, donde le dedicó breves, pero emotivas palabras.

“Quiero decir, ella es sublime y qué honor haber trabajado con ella“, expresó Swinton en Mundo Películas, “la amo, mucho amor para ella”, continuó.

Tilda Swinton, Catalina Saavedra y Emma Stone

Cabe recordar que, Saavedra interpretó un rol secundario en Problemista, una película del estudio A24, producida por la también ganadora del Óscar, Emma Stone, y protagonizada por Julio Torres y Tilda Swinton.

El filme tuvo un gran recibimiento y, de hecho, fue nominado a los Independent Spirit Awards en las categorías de “Mejor largometraje” y “Mejor guion”.

Esta no es la primera vez que Saavedra destaca en el cine internacional, en 2023 también estuvo nominada a estos premios como “Mejor actriz de reparto”, por su papel en Rotting in the Sun.

La 40° edición de los Independent Spirit Awards se llevarán a cabo el sábado 22 de febrero en la playa de Santa Mónica, California.