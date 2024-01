El presidente de Argentina, Javier Milei, ha expresado en reiteradas ocasiones su simpatía por el Estado de Israel y la religión judía. A pesar de ser católico, ha admitido que está estudiando la posibilidad de convertirse en judío. Sin embargo, esto podría no ser tan sencillo, especialmente siendo presidente del país andino.

El judaísmo es una de las pocas religiones no proselitistas del mundo. Esto quiere decir que no suelen invitar a otros a formar parte de su pueblo, a diferencia por ejemplo del catolicismo o la religión musulmana. En ese sentido, no es tan fácil ser reconocido como parte del pueblo judío si este no forma parte de la herencia genética de la persona. Es necesario llevar a cabo un proceso de conversión. Si bien no es imposible, tampoco es algo sencillo.

En ese sentido, ¿qué le impide a Javier Milei convertirse en judío?

Javier Milei y su intención de ser judío

En 2021, el entonces precandidato a legislador, aseguró en entrevista con La Nación “no soy judío, pero soy un fanático de Israel, tengo una admiración profunda. Soy católico y todos los días me arrodillo frente a un judío”.

Sus sentimientos no han cambiado. El actual mandatario aseguró en entrevista con The Wall Street Journal el pasado domingo que “existe la posibilidad de convertirme al judaísmo. No lo podría hacer ahora porque el cumplimiento de los preceptos podría hacer colisión con mi actividad de presidente, como por ejemplo a la hora de respetar el shabat. Es más profundo y más a largo plazo”, reflexionó.

“Si soy presidente y cae shabat, ¿qué hago? ¿Te vas a desconectar del país desde la primera estrella del viernes a la primera del sábado? Hay algunas cuestiones que lo harían incompatibles. El rabino que me ayuda a estudiar dice que yo debería hacer la lectura de la Torah desde el punto vista del análisis económico”, afirmó en agosto de 2023 en comunicación con El País.

“El judaísmo que interpela a Milei tiene dos componentes: su carácter fuertemente religioso-ortodoxo y su plena identificación con las políticas que el Estado de Israel viene llevando a cabo, con mayor o menor intensidad, desde hace varios años”, señaló Damián Setton, sociólogo, investigador del Conicet y experto en judaísmo, según consignó Perfil.

Por qué estarían prohibidas las conversiones al judaísmo en Argentina

Su calidad como presidente no es el único obstáculo para su conversión. Según consignó el medio argentino Perfil, desde principios del siglo XX están prohibidas las conversiones en Argentina, aunque a menudo se realicen igual, no serían válidos para la ley judía. De hecho, Argentina es el único país del mundo en el cual está prohibido realizar estas conversiones.

La razón sería un edicto del año 1927 emitido por el rabino Shaul Setton, donde prohíbe las conversiones en el país, entre otras cosas, ya que la comunidad local “estaba poco comprometida” con la religión.

A pesar de ello, algunas instituciones argumentan que la restricción “no tiene vigencia”, considerando que actualmente la colectividad judía en la Argentina es la más numerosa dentro del mundo de habla hispana, gracias a los 250 mil judíos que viven en el país.

Cuáles son los pasos para convertirse al judaísmo

Según indica el sitio web de Departamento de Conversión del Estado de Israel, los pasos para convertirse a la religión judía son los estudios de judaísmo, la comparecencia ante un tribunal, la recepción de los preceptos, la circuncisión, el baño de purificación y la recepción del certificado de conversión.