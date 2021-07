Un nuevo estudio chileno sobre la efectividad de la vacuna Coronavac fue publicado en The New England Journal of Medicine (NEJM), una de las revistas médicas más prestigiosas.

Se trata de una investigación que incluye las conclusiones de la investigación del Ministerio de Salud “Efectividad de la vacuna CoronaVac con virus inactivo contra SARS-CoV-2 en Chile”, cuyos resultados fueron dados a conocer por el Minsal el pasado el 16 de abril.

Posteriormente se presentaron dos actualizaciones del estudio, y dentro de dos semanas se presentará una nueva actualización.

“Este estudio fue posible gracias al amplio número de personas vacunadas en Chile y a la disponibilidad de fuentes de información que tiene el país, que permitió realizar el cruce de datos y análisis avanzados acerca del rendimiento de CoronaVac en la vida real”, señaló el Dr. Rafael Araos, asesor de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud y líder del estudio.

El especialista además destacó que este artículo es relevante ya que “corrobora que la estrategia de vacunación contra la covid-19 desarrollada por nuestro país es efectiva”.

Específicamente, la investigación abarcó 10 millones 200 mil personas, de las cuales, cuatro millones fueron inoculados entre el 2 de febrero y el 1 de mayo de 2021 con la vacuna del laboratorio Sinovac.

La publicación en NEJM muestra que la efectividad de CoronaVac al día 14 después de la segunda dosis es de un 65,9% para prevenir los síntomas de covid-19; de 87,5% para prevenir la hospitalización; de 90,3% para prevenir ingreso a UCI, y de 86,3% para prevenir la muerte debido a covid-19.

“Si tomamos la efectividad de 65,9% para prevenir covid-19, de 100 personas que hubiesen tenido covid-19, solamente habrá 34 casos si todos hubieran estado vacunados”, puntualizó el Dr. Araos.

“En tanto, la efectividad de 86,3% para prevenir muerte debido a covid-19 nos dice que de 100 personas que hubiesen muerto por la enfermedad, 13 lo harán si todos se vacunan”, concluyó.

Para ver el artículo en The New England Journal of Medicine, puedes ingresar en este enlace.