Tres pasos para lidiar con personas negativas

Existen personas que ven la vida en general con una mirada más negativa que el resto. En varias de ellas, puede que dicha actitud simplemente sea una característica natural de su personalidad y no de un trastorno psicológico en particular.

Ramón Oria de Rueda, psicoterapeuta, explica al periódico español El País que “descartando lo que los manuales diagnósticos llaman trastornos del estado de ánimo, que tienen como característica principal una alteración del humor, y los trastornos de la personalidad, quedan algunas personas de las que podemos decir que son, simplemente, negativas”.

¿Por qué hay personas demasiado negativas o ‘amargadas’?

Ramón Oria expresa que “no sabemos cuánto hay de herencia genética y cuánto de aprendizaje, y no pudiendo influir sobre lo primero, trataremos de facilitar el aprendizaje de un estilo positivo”.

Por otra parte, el experto apunta que algunas de estas personas pueden sentirse más infelices o incluso ‘amargadas’ porque tienen expectativas demasiado altas sobre sus metas y terminan fracasando, causando desilusión. «No paramos de escuchar que podemos hacer aquello que nos propongamos, y no es verdad”, recalca.

“Frases como si quieres volar despliega las alas, o aquello de que el universo conspira a nuestro favor, nos incitan a creer que somos todopoderosos. No podemos dejarnos llevar por la industria de la autoayuda, que acaba generando una mayor frustración y solo conviene a sus propios autores», agrega.

Estas personas suelen tener características en común, por ejemplo, pueden tender “a hacer una atribución interna de incapacidad y una atribución externa de mala suerte”, es decir, que cuando ocurre algo malo, culpan a factores externos y evaden su propia responsabilidad en lo ocurrido.

Además, para varias de ellas, «la queja es el centro de su vida. Lo ven todo como una profecía auto-cumplida (…) Sienten envidia y dificultad para admirar al otro. Son personalidades centradas en sí mismas y en ocasiones con una visión paranoide que les hace difícil mirar más allá”.

Tres pasos para lidiar con personas negativas

En el portal estadounidense PsychologyToday, Raj Raghunathan, doctor y académico de la Universidad de Texas en Austin que estudia teorías de psicología y marketing, aconseja seguir tres pasos al lidiar con personas demasiado negativas. Estos son tener compasión por la persona negativa, hacerte responsable de tu propia felicidad a pesar de la negatividad del otro, y ser maduro al interactuar con el individuo.

Respecto a la compasión, implica que no deberías “darle un sermón” al sujeto sobre su actitud ni aconsejarlos de ninguna forma, ya que la mayoría de la gente, y especialmente las más negativas, no se toman bien ese tipo de críticas. También intenta no reaccionar a su comportamiento; de hacerlo, podrías empeorar la situación.

El segundo punto se refiere a hacer lo que consideres necesario para proteger tu propia felicidad, por ejemplo, quizás te ayude alejarte de la persona negativa lo más que puedas, para que no te afecte.

Respecto a lo tercero, abordar el tema de forma madura conlleva, por ejemplo, no culpar a la persona negativa por tu propia negatividad. En lugar de ello, trata de pensar que la mejor forma de ayudarla es si tú irradias positividad a su alrededor.

El especialista añade que es vital no dejar que la negatividad de otros te perjudique.

“Por ejemplo, si la persona negativa te advierte que es inútil que persigas tus sueños, explícale que te sientes diferente respecto a tus posibilidades, o dile calmadamente que prefieres correr el riesgo y fallar en vez de no intentarlo (…) Con el tiempo, la persona verá que, si bien tu tendencia a correr riesgos puede ser mayor a la suya, no te excedes”, recomienda.

Fuentes: Psychology Today, Psychology Today (2), El País.