El Instituto de Salud Pública (ISP) difundió su informe de Circulación de Virus Respiratorios correspondiente a la semana 19 del año, es decir, desde el 9 al 15 de mayo, en él se analizaron más de dos mil casos de virus respiratorios, de los cuales 158 son de influenza, una cifra mucho mayor a la del año pasado donde no se registraron casos.

Sobre esta alza y, a su vez, la disminución de vacunación contra el virus habló el médico Sebastián Ugarte, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de pacientes adultos de Clínica Indisa. Ante las cifras y el panorama nacional, el especialista aseguró que es importante la vacunación, específicamente porque este año “hay un 50% más de virus respiratorios que en un año común”.

Las bajas en la vacunación

El Dr. Ugarte, afirmó que en los años anteriores, durante la pandemia, existía una “alta adhesión a la vacunación”, situación que llevaba a que incluso se agotaran las dosis en cuanto estaban disponibles, lo cual era causado por la “preocupación de un posible brote por Covid asociado a influenza, que podía ser perjudicial y grave”.

Sin embargo, “este año la gente pareciera estar más confiada con respecto a las enfermedades respiratorias. Han sido más renuentes a la vacunación. (y la vacunación) en menores de 5 años y embarazadas está atrasada“, señaló el profesional.

Lo cual se condice con las estadísticas publicadas por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), las cuales demuestran que solo el 74% de la población objetivo se ha inoculado contra el virus.

Riesgos de contraer el virus

El profesional describe que de contraer el virus sin estar inoculados, este contagio “puede evolucionar en un cuadro más serio con necesidad de ventilación mecánica, hospitalización en UCI, e incluso provocar la muerte”.

“En pacientes graves se puede ver un gran compromiso pulmonar y de todo el organismo […] cuando uno ve la autopsia de estos pacientes se da cuenta de que no es una enfermedad tan benigna ni para mirar en menos“, aseguró el médico.

A esto se suma la actualización del virus, misma razón por la que se renueva la fórmula de la vacuna todos los años. “La influenza es un virus que tiene una capacidad de mutación muy importante”, comenzó explicando.

“Estas mutaciones comienzan a ocurrir en los virus epidémicos que tienen un potencial pandémico”, destacó Ugarte. “La vacuna no solo tiene la cepa de virus estacional predominante, sino que además tiene los virus más peligrosos de influenza […] entonces protege también contra cepas selectas que producen cuadros más graves que cambian todos los años”.

Aumento de casos de Influenza

Sobre el alza de contagios de influenza, Ugarte señala que no solo se trata de una baja en la vacunación, sino que está conjugado con lo sucedido en pandemia.

“Hay otro elemento, el año pasado casi no hubo influenza y el anterior tampoco, entonces eso hace que la gente se haya relajado y confiado”, dijo.

“La mala noticia es que este año tenemos más influenza que los años anteriores, y también un 50% más de virus respiratorios que lo que tenemos en un año normal”, advirtió el profesional.

Sumado a esto, menciona el confinamiento que debieron hacer los niños para protegerse del Covid, virus que en ese entonces no tenía vacuna: “Los niños no estuvieron expuestos a virus respiratorios y no desarrollaron defensas, con mayor razón, ahora la vacunación contra la influenza ahora es tan importante”, afirmó Ugarte.

De acuerdo al informe del ISP las ciudades con más casos de influenza en el país son Concepción con 37, Puerto Montt con 21 y Talcahuano con 17, detrás le siguen Osorno, Santiago, Valdivia e Iquique, todas con más de 10 contagios.