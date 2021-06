Desde el inicio de la pandemia, los bancos de sangre se han visto afectados por las restricciones de la crisis sanitaria. En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, conmemorado cada 14 de junio, un especialista en esta materia entrega información sobre quiénes pueden donar y cómo hacerlo en medio de esta emergencia.

Bajo el lema “Dona sangre para que el mundo siga latiendo”, la Organización Mundial de la Salud (OMS) celebra esta importante fecha. Se trata de una efeméride en la que se promueve la donación segura, es decir, de personas que lo hagan de forma regular y no remunerada y que este año tiene el foco puesto en los más jóvenes.

En el caso de Chile, “la población de donantes más grande es la universitaria, quienes participan en las colectas móviles que se hacen en terreno. Se trata de donaciones más seguras, porque al ser voluntarias, existe mayor posibilidad que esté libre de patógenos, aunque de igual forma se realiza el respectivo tamizaje para evitar poner en riesgo al receptor”, especifica María José Pino, tecnólogo médico especializada en Banco de Sangre y académica de la Universidad San Sebastián.

Este año, el llamado es a donar sin temor. Las cuarentenas y limitaciones propias de la pandemia han impactado a los bancos de sangre, cuyos suministros han disminuido. “El 2020 pasamos por un período crítico. Por un lado, los estudiantes universitarios ya no tuvieron clases presenciales y no se hicieron colectas en terreno, además estuvo y sigue el temor al contagio. Este año estamos al debe con lo que se obtiene mes a mes, pero no ha sido tan crítico”, puntualiza la docente.

Donar en tiempos de covid-19

Mientras cumplan con los requisitos, todas las personas están llamadas a donar, incluso aquellas que fueron infectadas con covid-19, para quienes existe un protocolo especial, explica la especialista.

“Los confirmados como positivos podrán donar 30 días después de la cuarentena. En casos más graves, que requirieron hospitalización, se puede donar un mes después del alta médica y, aquellos que estuvieron intubados, deben aguardar tres meses. Si la persona ha sido contacto estrecho, tiene que esperar un mes”, detalla.

El procedimiento de extracción de sangre no dura más de 30 minutos, no genera perjuicios para la salud de las personas que donan y es una ayuda clave en estos tiempos.

“Es preciso que la gente sepa que los bancos de sangre están trabajando bajo máximas medidas de seguridad para prevenir contagios. El llamado que hacemos es a donar, existen salvoconductos que facultan el tránsito para estos fines”, sostiene María José Pino.

“Lo más importante, se trata de un procedimiento seguro para el donante, que significa un tremendo aporte para los servicios de salud, más en medio de la crisis del covid-19”, finaliza la tecnólogo médico.