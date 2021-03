Así como existen medicamentos que no ofrecen un 100% de efectividad, la vacuna contra el coronavirus tampoco. Por esta razón, luego de recibir la primera dosis, las personas inoculadas debieran actuar como si jamás hubieran recibido la vacuna, según explican los expertos.

Esto, con el fin de evitar un riesgo de contagio, el que existe aún después de vacunarse, sobre todo si se relajan las medidas preventivas como el uso de mascarillas, lavado de manos, uso de alcohol gel y el distanciamiento social.

En este momento en el mundo hay al menos 9 vacunas que han demostrado que son altamente eficaces a la hora prevenir la enfermedad que causa el virus SARS-CoV-2, es decir, que si una persona vacunada se contagia del virus, tendrá menos probabilidades de desarrollar síntomas o enfermarse gravemente.

En Israel, se analizaron a 523.000 personas que recibieron dos dosis de la vacuna de Pfizer y se encontró que 544 de ellas, o sea el 0,1%, se infectaron con el nuevo coronavirus y desarrollaron COVID-19. De esas 544 personas, 15 necesitaron hospitalización, de los cuales ocho en condición leve, tres en condición moderada y cuatro en condición severa, aunque ninguna persona falleció, según indicó CNN en Español.

¿Qué significa la inmunidad?

Según su definición, “ser inmune” significa un estado de resistencia natural o adquirida que poseen algunos organismos frente a una determinada enfermedad o al ataque de un agente infeccioso o tóxico.

En los testeos con respecto a las vacunas contra el coronavirus y sus variantes, arrojaron que existes dos tipos de inmunidad: la efectiva y la esterilizante.

Keith Neal, epidemiólogo de la Universidad de Nottingham, explicó a BBC Mundo que “la llamada “inmunidad efectiva” puede evitar que un patógeno cause una enfermedad grave, pero no puede evitar que ingrese al cuerpo o haga más copias de sí mismo. En cambio, la “inmunidad esterilizante” sí puede impedir la infección e incluso prevenir casos asintomáticos”.

El especialista, además agrega que “lo ideal es que una vacuna logre producir inmunidad esterilizante, pero rara vez se logra. Sin embargo, sobre cuál de los tipos de inmunidad producen las vacunas del coronavirus, no lo sabemos, porque son demasiado nuevas”.

Hasta el momento, la eficacia de las vacunas se ha medido por su capacidad de prevenir el desarrollo de síntomas, pero aún no hay datos suficientes para saber si también son capaces de evitar la infección.

¿La vacuna evitará que contagie a otros o me contagie?

Para saber esto, primero hay que tener claro que la efectividad de las vacunas no funciona en todas las personas igual. Esto no es porque la vacuna en sí no funcione, sino porque el sistema inmune de cada individuo puede responder de maneras diferentes.

Si bien es cierto que la mayoría de las personas producen anticuerpos efectivos para neutralizar el virus, puede que otras personas produzcan anticuerpos menos efectivos y la infección ocurra, explica el Dr. Elmer Huerta a CNN en Español.

Es posible que una persona vacunada pueda tener el virus replicándose en su nariz y garganta, incluso si está protegida contra la enfermedad, como también es posible que la respuesta inmune que genera la vacuna y que impide que la persona se enferme, también reduzca la cantidad de virus en la nariz y la garganta, al punto de que sea poco probable que pueda contagiar a otros.

Por esta razón, es importante seguir manteniendo los protocolos sanitarios y no olvidar el uso correcto de mascarilla, ya que las vacunas no están hechas para impedir completamente el desarrollo de la enfermedad, sino para disminuir al máximo la probabilidad de enfermarse.