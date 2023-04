En su edición del 28 de marzo de 2023, el Diario Financiero publicó la noticia con título: “Gobierno alista normativa que permite la exportación de residuos peligrosos. Falta informe del Minsal”. Lo cierto es que, entre gallos y media noche, la mañana del jueves 14 de julio de 2022, el Consejo de ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, aprobó este séptimo proyecto de Reglamento que regula el movimiento transfronterizo de estos residuos. Así es, este es el séptimo intento de reglamento y por ello se podría pensar que después de tantos intentos, el producto sería excepcional, pero no fue así. Lamentablemente, este proyecto de norma destaca por su improvisación y, más gravemente aún, nos conduce a un camino asaz peligroso.

Afirmamos que el Gobierno está perdido pues basta ver la sesión del mencionado Consejo, disponible en el propio canal de YouTube del Ministerio del Medio Ambiente, ver link https://www.youtube.com/watch?v=Tls1Se_wQbE , para evidenciar cómo las autoridades asistentes votaron a favor de una propuesta de texto de Reglamento que no conocían, ya que los detalles técnicos habían sido trabajados la noche anterior, como reconoce un funcionario del Ministerio de Medio Ambiente, quien dijo: “disculpe… los comentarios técnicos que se plantearon de Salud y de Hacienda ya los recogimos en una versión que despachamos anoche, con varios de esos puntos, casi todos…”.

Este proceder liviano conduce a una peligrosa desprotección ambiental, pues con este Reglamento aumentaría a niveles sin precedentes el flujo de residuos o desechos peligrosos, en contra del Convenio de Basilea, principal instrumento jurídico en esta materia, que obliga a Chile a “reducir al mínimo la generación de desechos peligrosos; realizar el manejo y disposición de los residuos lo más cerca posible de la fuente de generación; establecer instalaciones adecuadas de eliminación para el manejo ambientalmente racional de los desechos; no permitir la exportación de residuos a partes, particularmente a países en desarrollo, que hayan prohibido las importaciones; impedir que los desechos se exporten a un Estado que no sea parte o se importen de un Estado que no sea parte (…)”.

Como vemos, nuestro querido presidente nuevamente se equivoca y a través del Ministerio del Medio Ambiente abraza, sin siquiera cuestionárselo, las ideas y propósitos más íntimos del expresidente Piñera en esta materia toda vez que, la propuesta de texto de Reglamento atenta no sólo contra el medio ambiente, sino que también se lleva por delante la incipiente economía circular del país.

En efecto, cabe recordar que en el Gobierno de la expresidenta Bachelet y del exministro Mena se aprobó un texto que prohibía el transporte transfronterizo de residuos para su eliminación y valorización, en tanto exista en el país capacidad técnica para eliminarlos de acuerdo con un manejo ambientalmente racional y eficiente, protegiendo el medio ambiente y la economía relacionada al reciclaje. Lo anterior, considerando la capacidad técnica instalada en el país; texto que fue desechado por la administración Piñera, la que pretendía fomentar el transporte transfronterizo de residuos a todo evento.

Eso sí, y para no ser injusto con su trabajo, cabe destacar y reconocer en esta columna el quehacer de Tomás Saieg, funcionario que ha sabido cautelar debidamente los intereses del gobierno anterior que lo designó en su cargo, logrando que la ministra Maisa Rojas promoviera el texto que siempre pretendió Piñera.

Con el obrar que hemos descrito tendremos desastrosas consecuencias, pues los operadores e industrias recurrirán a otros países con procedimientos de valorización menos exigentes que los nuestros, disminuyendo de forma dramática los estímulos para la generación de empleo e industria en el país (cuya tasa de desocupación en el último trimestre noviembre de 2022–enero de 2023 ascendió a 9,2%, con aumento de 1,1 puntos porcentuales según el INE), lo que representa ser además el tiro de gracia de la economía circular ya existente en nuestro país.

Se producirán estas negativas consecuencias, asimismo, porque la importación de residuos peligrosos al país abre claramente la puerta al narcotráfico (ingreso de sustancias que tengan la calidad de activadores de sustancias ilícitas), como sucede por ejemplo con la importación de ácido sulfúrico, a través de baterías de plomo, aumentando el riesgo de que ello sea utilizado para la producción de cocaína y drogas derivadas de ella por su uso como precursores (según el Ministerio Público, en su VII Informe Anual sobre observatorio del narcotráfico, en el 2021, de 1.357 notificaciones por monitoreo de comercio exterior, 652 de ellas sólo lo fueron por ácido sulfúrico).

Ante el proceder insensato que hemos mencionado, nos preguntamos si el actual gobierno ha sopesado la posibilidad de hacer revivir traumáticos episodios de nuestra historia, como es el doloroso caso de los años 80’s de contaminación por polimetales en Arica. Todo indica que el mandatario no ha sido suficientemente informado de los graves efectos en la salud, medio ambiente y seguridad que genera el proyecto de Reglamento que apoyó su desinformado Consejo de ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático.

Pese a que el gobierno se define como ecologista, cuyas principales preocupaciones en la actualidad son la reactivación económica y de combate a la delincuencia y el crimen organizado, el realismo mágico se hace presente una vez más y nos demuestra que su programa de gobierno, en los hechos, se contradice.

En la actualidad el Minsal no ha resuelto, por lo tanto, el Reglamento hasta hoy día no ha ingresado en la Contraloría General de la República para su toma de razón, pero como los milagros existen y también los arrepentimientos por buenas causas, podría ser posible que este torpe Reglamento, después de su revisión por profesionales de alto nivel, sea guardado en un hermético cajón del 2° piso del Palacio de La Moneda.

Y si ello no ocurre, para evitar que nuestro querido país sea un traficante de residuos peligrosos, la ministra Tohá, con toda su conocida sapiencia política, como lo aseguró en días pasados un profesor universitario y prolífico columnista mercurial, ella deberá poner orden en la casa de gobierno.