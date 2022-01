Consuelo Requena, abogada del Movimiento para la Defensa de Laguna Verde, se refirió a la falta de agua y los altos precios del servicio en dicha localidad de la comuna de Valparaíso, situación que incluso ha generado emplazamientos de autoridades regionales al alcalde Jorge Sharp.

En conversación con Radio Bío Bío, Requena aseveró que la situación se puede solucionar “con voluntad política, lo que ha faltado todos estos años, no sólo con esta municipalidad, sino que con las administraciones anteriores”.

A su vez, precisó que “el plan de acción que propone la comunidad o los dirigentes sociales es que el alcalde de Valparaíso, la zona que es de extensión urbana, la concrete, porque está solo en el papel. Por eso no hay caminos públicos en esta parte de la extensión urbana”.

“El problema, es que hay una parte de zona de extensión urbana que no se ha materializado, y en esa parte le corresponde netamente al alcalde. No es toda Laguna Verde, pero si es una gran parte”, explicó la abogada, agregando que “si concretamos, en los caminos públicos, en esa zona de extensión, pueden el MOP y Serviu -y ahí entraría la Delegación Presidencial- decretar como camino público la parte que es rural, porque esa parte no lo corresponde al municipio(…) Necesitamos un actuar conjunto de las autoridades”.

En esa línea, precisó que es distintas reuniones con estamentos de Gobierno “nos señalan ese pero, que no hay calles públicas para poder generar esta red de cañerías. Porque no se puede poner un APR si el transporte va a ser a granel”.

En lo referido a la función de las autoridades, Consuelo explicó que “lo que estamos pidiendo hace años es que se sienten a trabajar en conjunto, que nunca lo han hecho (…) Nunca hemos logrado que todos los actores se sienten en una mesa a planificar”.

Puedes escuchar la entrevista completa a continuación: