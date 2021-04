Eva Contreras, psiquiatra y jefa del Departamento de Salud Mental del Servicio de Salud Concepción, se refirió a la carga psicológica que ha vivido la población en el marco de la pandemia de covid-19 y los efectos que ello conlleva.

En conversación con Radio Bío Bío, precisó que siempre que hay una tragedia u catástrofe “es algo bien adverso, entonces nos genera ciertas dificultades, complicaciones, andamos más irritables, más preocupados, dormimos mal”.

En ese sentido, Contreras explicó que el contexto de la pandemia en sí “tiene varias características. Una de ellas es que partió súper lejos, al otro lado del mundo (…) Nosotros estábamos enterados, pero siempre lo vimos lejos, entonces siempre era como otra gente la que estaba con el problema”.

“Por otro lado, ha durado mucho. Nosotros estamos acostumbrados a otras emergencias y catástrofes en Chile, pero los terremotos duran un día, después las replicas y queda la pena, pero seguimos avanzando”, explicó al hace un contrapunto en relación al actual panorama que se vive debido a la pandemia.

En esa línea, aseveró que “en cambio esto se mantiene y la incertidumbre es la que igual genera mucha tensión y mucho cansancio”.

Además, la profesional hizo foco en lo que denominó como “percepción de riesgo”, explicando que no todas las personas analizan los peligros de una misma manera.

“Muchas personas se quedan en la casa y se cuidan, porque no se quieren enfermar, pero otras personas que tampoco se quieren enfermar igual salen porque no te controlan o tú escuchas en las conversaciones cuando dicen ‘no, la gente no se cuida’ o -por ejemplo- ‘no, yo pasé por aquí y no había nadie controlando’. Es decir, necesitamos como un control externo para poder cuidarnos nosotros mismos”, reflexionó.

Asimismo, apuntó al cuidado personal, precisando que “deberíamos nosotros hacer estas restricciones. Por eso ha sido tan difícil (…) Las restricciones deberían partir siempre primero por casa, porque si yo no lo comprendo evidentemente me molesta, y como estoy irritable, lo encuentro pésimo (…) Es una situación súper difícil en realidad”.

En relación a los cambios de emociones y las formas de poder lidiar con ellos, Eva Contreras indicó que “lo primero que tenemos que hacer es conectarnos con nosotros. Segundo de eso, es bueno hablar sobre cómo me siento en general, no buscando una análisis”.

“Básicamente, hay que centrarse en lo que a mi me importa y en lo que yo quiero mejor para mi”, sentenció.

Puedes escuchar la entrevista completa a continuación: