La Real Academia de la Lengua de España define ‘cantinflear’ del siguiente modo: “hablar o actuar de forma disparatada e incongruente y sin decir nada con sustancia”.

En los últimos días del año 2023 el gobierno anunció dos decisiones importantes para todo Chile y una relevante para el propio gobierno y su gestión cotidiana.

Uno de estos anuncios es el más importante que ha tenido el gobierno de Gabriel Boric y es probable que sea el hito central de su mandato: el acuerdo CODELCO-SQM-CORFO. De los tres jugadores en realidad son dos: SQM y gobierno.

El otro hito fue la modificación en el Directorio de Televisión Nacional de Chile. Es decir, un acuerdo tiene relación con la empresa pública productiva más grande de la historia de Chile y el otro acuerdo hace referencia al medio de comunicación del Estado más importante en la historia de Chile.

Dos acciones muy relevantes sin duda. Además, hubo cambio en el equipo de comunicaciones del gobierno, y este es el tercer hito, de mucho menor tamaño. Este último punto, por su escaso peso al lado de los otros hitos, pasa a ser relevante porque da la impresión de que habría una nueva estrategia comunicacional en el gobierno. Y, de existir, creo que el verbo que la define es ‘cantinflear’.

El “cantinfleo” de Vidal

Francisco Vidal fue nombrado Presidente del Directorio de TVN el jueves 21 de diciembre, sin que el resto de directores lo supiera antes de que fuera informado por la prensa. En conferencia de prensa, junto a la Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, Francisco Vidal arremetió con su estilo enfático, hilarante y confuso.

Declaró doctrinas que no existen, como aquella que reza “siempre, todos los presidentes obviamente que quieren que sus actividades sean cubiertas. Ahora, mi criterio, sea presidente de izquierda, centro o derecha, que por definición la televisión pública debe cubrir ni más ni menos que al jefe de Estado”.

Y luego agregó profundizando la doctrina: “para mí la voz del presidente, la voz del presidente del Senado, la voz del presidente de la Cámara, la voz del presidente de la Corte Suprema, la voz del contralor y la voz de fiscal nacional, son voces institucionales y la televisión pública debe cubrirlas”.

Esta doctrina es tanto o más absurda considerando que el directorio de una empresa no establece principios de programación. Todos sabemos que los directorios influyen y que las coberturas tienen alguna incidencia política, pero declararlo es absurdo y hasta podría estar en el límite de la ley.

Decir que el Presidente te ha nombrado en un cargo y que tu función es poner en pantalla al Presidente es, cuando menos, impresentable.

Pero he ahí la agracia de este vocero (que se niega a usar el ‘ex’ al respecto) y es que Vidal es capaz de salir jugando en cualquier escenario, diciendo barbaridades, pero siempre hablando de corrido. Como Cantinflas, que se puede decir que hablaba bien, pero no se sabía sobre qué.

Lo cierto es que, en una demostración de que la política aguanta mucho, Francisco Vidal ha sido el mejor vocero de la democracia. Pero habrá que reconocerlo: el estilo hiperbólico, barroco y el énfasis de autosatisfacción habitual de Vidal no es más que un cantinfleo.

La fórmula de Francisco Vidal se ha ejecutado muchas veces

Como cuando el gobierno de Bachelet reconoció la existencia de un maremoto el 27 de febrero de 2010 y el Ministro Vidal fue vocero del reconocimiento de ese gravísimo error. ¿Cómo lo resolvió? Simplemente festinó: “aquí hubo un error… este es un maremoto aquí y en Burundi”.

Por supuesto, Burundi no ha tenido nunca un maremoto, porque tampoco tiene mar (tiene un lago gigante que inspiró a 31 minutos con su nombre “Tanganica” para una canción). Cantinflas puede decirlo, por cierto. Y le sale bien.

Es evidente que el cantinfleo de Vidal tiene una búsqueda asociada: congraciarse con quien corresponda.

En su última vocería Vidal quería acercarse al frenteamplismo. Y encontró una víctima sacrificial: el periodista de El Mercurio. Con él fue dócilmente hostil (paradoja que sabe ejecutar magistralmente nuestro Cantinflas).

En una referencia que nada tenía que ver con el periódico, pues hablaba de televisión, al estar contestando una pregunta de un periodista de El Mercurio, Vidal aclaró la ya mencionada doctrina y agregó: “¿le quedó claro a El Mercurio?” Aunque a nadie podía quedarle clara la doctrina y aunque El Mercurio no puede tener la culpa de la cobertura de la televisión, el efecto performativo se había logrado.

Pero quizás el cantinfleo es un estilo de Francisco Vidal y exagero la nota diciendo que hay más en todo este proceso.

El cantinfleo llegó más lejos

Desde que asumió el nuevo Equipo de Comunicaciones toda la estrategia ha sido incrementar la presencia del Presidente y con un énfasis marcado en redes sociales.

El 28 de diciembre se debían comunicar los detalles del acuerdo CODELCO-SQM-CORFO. La comunicación se hizo por Instagram con la Ministra Vallejo entrevistando a la Ministra de Minería, Aurora Williams.

La transmisión se hizo por la cuenta de la red social de la ministra. Al mismo tiempo, el Presidente comenzó a transmitir en vivo y sorprendió a su audiencia diciendo “caché que la Ministra Vallejo está haciendo un live con la Ministra Williams, así es que me vine a su oficina para colarme”.

La transmisión de la Ministra Vallejo se había iniciado recién, pero en realidad no se había llegado aún a nada importante, porque el primer tema fue aclarar que la imagen de Camila Vallejo con el pelo corto que se había viralizado por la mañana, era una broma del día de los inocentes y que su cabellera permanecía intacta.

Por cierto, el acuerdo fue calificado por la vocera y el Presidente como un hecho ‘histórico’, pero no se podía aclarar cuál era el contenido que otorgaba la pertinencia para el uso de esa palabra. Pero no se aclaró. Como diría Cantinflas: “No estoy para que ustedes me digan ni yo para decírselos…”

En resumen: el hito más importante del gobierno, con alta complejidad política, con importantes implicaciones en distintos ámbitos, con un acuerdo que tiene consecuencias financieras, productivas y políticas; todo eso, era banalizado al máximo para llenarlo de palabras que podían significar una cosa y la otra.

Esto puede tener muchos defectos, ser banal, simplista, incoherente. Pero la verdad es que tiene una virtud: es gracioso. No queda mucho que decir.

Allí está el gobierno gobernando y nosotros siendo gobernados, sea lo que sea que significa eso cuando gobernar es cantinflear. Pero bueno, era fin de año y una cosa es una cosa y otra cosa es indudablemente otra.

Quizás ya con el fin de las fiestas el gobierno gobierne y nos encontremos ante dos años de desarrollo, igualdad y prosperidad, los dos años de carácter histórico. Y para ello estamos en el momento perfecto: un momento momentáneo.