Una opinión es una expresión consistente en un juicio sobre una materia que admite discrepancia o controversia. La diferencia de opiniones es difícil de resolver, precisamente porque la opinión expresa una valoración (bueno/malo, verdadero/falso; incluso, hay quienes argumentan que nada es totalmente bueno, ni cierto; totalmente malo, ni falso). Dada su dificultad de resolución (nótese que estamos en el mundo de la expresión y no en el de la administración de justicia), la única manera de superar la diferencia de opiniones es el respeto a las opiniones contrarias, aunque disgusten o se discrepe de ellas.

Sin embargo, no toda expresión es una opinión.

NEGACIONISMO

Algunas expresiones corresponden a materias que son verdades demostradas y establecidas. Por definición, estas materias no son opinables. No admiten juicio o valoración. El mundo de la ciencia, incluida la matemática, funciona sobre la base de verdades demostradas y establecidas: 2 + 2 = 4; del cruce de dos individuos de raza pura (homocigotos), los individuos de la primera generación filial (heterocigotos) serán iguales entre ellos (fenotípicamente y genotípicamente); la Tierra gira alrededor del Sol o la Tierra es redonda.

Además de no admitir juicio o valoración, las verdades demostradas y establecidas no pueden, por definición, ser negadas. Eso sí, pueden ser aceptadas o rechazadas, incluso las verdades científicas. Por ejemplo: sigue habiendo gente que rechaza la verdad de que la Tierra es un planeta redondo y declara que es plano. ¿Qué consecuencia se deduce de esta declaración o expresión de rechazo? Ninguna. La Tierra no deja de ser redonda, particularmente para el mundo científico (que es donde esa verdad tiene relevancia: sobre dicha verdad, por ejemplo, es posible explorar el espacio extraterrestre).

Sin embargo, en el mundo de la conducta humana, una verdad demostrada y establecida pareciera que es posible de ser negada y no sólo rechazada. ¿Por qué? Porque una verdad demostrada y establecida en este campo no es asimilable a una verdad demostrada y establecida científicamente, como aquella de que la Tierra es redonda. Sin embargo, tal como sucede con las verdades en el campo de la ciencia, tratándose de verdades demostradas y establecidas en este otro campo, ellas no son susceptibles de un juicio. Por lo tanto, su negación no es una opinión.

Por cierto que en el campo de la conducta humana (social y política) hay verdades demostradas y establecidas, pero son pocas. Por lo mismo, la acusación de negacionismo es de aplicación más bien restrictiva.

Uno de los casos de verdades demostradas y establecidas en este campo es el de los delitos de lesa humanidad, que lo son porque lesionan la esencia humana. De aquí que sean considerados gravísimos en la legislación internacional: por ejemplo, el genocidio. ¿Qué consecuencias se deducen de negar la verdad demostrada y establecida sobre delitos que lesionan la esencia humana? A lo menos, relativizar su gravedad y, en consecuencia, reducir la carga moral y jurídica de lesionar la esencia humana.

Lo que busca el rechazo y la condena del negacionismo es exactamente eso: impedir que haya expresiones (no opiniones) que disminuyan la carga de lesionar la esencia humana y reduzcan así la posibilidad de que los gravísimos delitos de lesa humanidad pudieran reproducirse a futuro.

En el caso de Chile, es una verdad demostrada (Comisión Rettig) y establecida (universalmente, con el reconocimiento y aceptación por parte de las FF.AA. y Carabineros en la Mesa de Diálogo) que durante la dictadura hubo “detenidos desaparecidos”, es decir, personas que fueron detenidas y, posteriormente, hechas desaparecer por agentes del estado. Al tratarse de una verdad demostrada y establecida, no puede ser negada. Su negación es el “negacionismo”.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Sancionar el negacionismo, es decir, expresar la negación de una verdad demostrada y establecida como aquella, es una limitación de la “libertad de expresión”. Sin embargo, aquí es preciso señalar lo siguiente:

1) La tipificación del negacionismo como delito tiene que ser muy precisa, porque la limitación de la libertad de expresión que pueda acarrear debe ser restrictiva (no expansiva).

2) La limitación de la libertad de expresión es una limitación acotada, puesto que se aplica a una única verdad demostrada y establecida: la de que ha ocurrido indubitablemente (porque se ha demostrado y establecido) un determinado delito de lesa humanidad. Una acción gravísima que lesiona la esencia humana.

3) Toda libertad y todo derecho puede limitarse, también la libertad de expresión. En Chile (y en muchos países) la ley limita esta libertad al definir dos infracciones que lesionan rasgos esenciales de la naturaleza humana. Se trata de la calumnia (imputación a alguien de un delito hecha a sabiendas de su falsedad) y la injuria (imputación a alguien de un hecho o cualidad en menoscabo de su fama o estimación). El legislador ha considerado que lo que se lesiona con estas infracciones son principios o derechos esenciales del ser humano, como la inocencia, la dignidad, la honra. Y, en consecuencia, ha limitado la libertad de expresión cuando la calumnia y la injuria se cometen contra una persona en particular. Por lo tanto, sancionar el “negacionismo” no sería una limitación única a la libertad de expresión.

4) Tema aparte, pero complementario, es el tipo y magnitud de la sanción con que se afectará el negacionismo. No hay uniformidad al respecto. Es decir, no todos los países que legislan sobre la materia castigan de igual manera (por ejemplo, con privación de libertad); pero en varios países la ley establece algún tipo de sanción contra el negacionismo para hacer efectivo el impedimento legal de la negación y evitar así, reiteremos, que disminuya la carga de lesionar la naturaleza humana, reduciendo (aunque no eliminando, por desgracia) la posibilidad de que gravísimos delitos de lesa humanidad pudieran reproducirse a futuro.