Una prima y la esposa de la víctima del asesinato en Recoleta, quien fue apuñalado por error por una mujer que había sido víctima de un robo, se pronunciaron sobre el trágico suceso y exigieron justicia por el hombre atacado fatalmente el lunes pasado.

Cabe recordar que el cuerpo de la víctima fue hallado en la caletera de Vespucio Norte, a la altura de la salida El Salto.

Según los antecedentes, el crimen habría sido cometido por una egresada de Odontología. La mujer se entregó el mismo lunes por la tarde a una unidad policial y quedó en prisión preventiva. Esto, pese a que su defensa solicitó una medida cautelar menos gravosa debido a su embarazo.

Las emotivas palabras de la prima de la víctima de asesinato en Recoleta

En diálogo con el matinal de Chilevisión, la prima de Mauricio Navarrete, el hombre asesinado, habló sobre su familiar.

“Era un hombre increíble. Un excelente hijo, un excelente padre. Era un primo genial, yo me críe con él desde muy chiquitito. Lo conocí desde toda la vida”, declaró Paula muy emocionada recordando a su primo.

“La familia está destrozada. Él tenía tres hijos maravillosos que dependían de él, su señora. Él iba inocentemente a trabajar para que a sus hijos no les faltara nada”, agregó.

La prima señaló que Mauricio era sonidista y que, el día del crimen, se dirigía a su trabajo en una productora de eventos.

“Nos vemos en la noche, esa fue su frase“, reveló sobre las últimas palabras que el hombre asesinado les dedicó a sus hijos antes de salir a trabajar.

La entrega de la fatal noticia y los detalles de la misma

Kathy, esposa de la víctima, compartió su dolor durante el matinal. Solicitó que no se mostraran fotografías de la egresada de Odontología implicada y mencionó que su esposo había sido instruido por su trabajo para ingresar más tarde ese día.

“Eran las 8:15 y me dice voy a entrar a las diez. Iba a trabajar a Vitacura, en la Coca-Cola. Estas dos semanas iba a trabajar allá”, detalló.

También relató que, cerca de las 10:30 de la mañana, Carabineros llegó a su domicilio para informarles la trágica noticia.

“Salió de la casa y no lo vi más (…) Quiero justicia para mi Mauri, tengo tres hijos. No puede quedar así“, expresó.

Posteriormente, Paula retomó el contacto con el programa de Chilevisión. En esa instancia, comentó la información proporcionada por Carabineros, indicando que le dijeron que el arma blanca utilizada en el ataque habría sido un corta cartón.

“Solo llegó Carabineros e informa que Mauricio había tenido un accidente, que lo habían asesinado; de golpe. Él quedó ahí en la calle, fue una puñalada al corazón, no fue un corte en el cuello. Mauricio no alcanzó a sufrir. Mi primo falleció al instante. Esa mujer no midió consecuencias, se cerró y fue a matar directamente“, precisó.