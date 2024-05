Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Por no pagar la multa o no haber acreditado su causal de excusa, el Juzgado de Policía Local de Lo Barnechea emitió más de 5 mil órdenes de detención contra los ciudadanos que no votaron en el plebiscito de 2022. Las multas para quienes no emiten su sufragio en una elección con voto obligatorio van desde las 0,5 a las 3 UTM y si una persona no paga dicha multa, se arriesga a una orden de detención en su contra.