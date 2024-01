Con temor continúa trabajando Dina San Martín, la comerciante ambulante que en noviembre pasado enfrentó a delincuentes que atacaron a guardias del parque Quinta Normal en Santiago.

Fue a mediados de noviembre cuando un grupo de adolescentes extranjeros llegó hasta el mencionado lugar y, según el relato de Dina, cometieron delitos.

Tras ello, atacaron a unos guardias del parque. Todo quedó registrado en un video que la comerciante subió a redes sociales, donde se ve que los sujetos portaban un arma de fuego, armas blancas e incluso una botella rota.

San Martín relató a T13 que hace años trabaja en el lugar para pagar la universidad de su hijo menor y, aunque no tiene permiso, ha tratado de establecerse ante el municipio.

Luego de la mencionada situación, ha seguido siendo amenazada, pero dice que “yo no le voy a dejar mi lugar de trabajo a la delincuencia, no lo acepto, no tengo por qué aceptarlo”.

“Me gritan ‘vieja sapa, vieja cu…’… No estoy ni ahí, las palabras se las lleva el viento. Pero, yo no les voy a dar mi lugar de trabajo”, agregó.

Junto con ello, señaló que seguirá grabando las amenazas, porque “es mi salvación. Con esto me estoy salvando”.