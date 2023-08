Frente al próximo sistema frontal pronosticado para este fin de semana en la región Metropolitana, el Gobernador de Santiago, Claudio Orrego, tomó medidas preventivas para los ciudadanos. En este contexto, hizo entrega de 25 motobombas destinadas a apoyar los trabajos municipales en caso de inundaciones.

El Gobernador destacó la importancia de la cooperación entre el Gobierno Regional, las autoridades municipales y los organismos de protección civil para garantizar la seguridad de los ciudadanos en situaciones de emergencia.

“Esta es la manera de enfrentar una crisis, no solamente buscando responsables, no solamente improvisando, sino que también invirtiendo para preparar y fortalecer la resiliencia de Santiago”, afirmó.

La dotación de motobombas permitirá una acción rápida y eficiente en la extracción de aguas en áreas afectadas. Contribuyendo al trabajo municipal que permitirá reducir los riesgos asociados con las inundaciones.

La inversión en este proyecto alcanza los 250 millones de pesos y beneficia a más de 3,4 millones de capitalinos.

El director regional de Senapred, Miguel Muñoz, hizo un llamado a que “este fin de semana no es fin de semana para hacer turismo, no es para subir a la cordillera. Este fin de semana el ideal es quedarse en la casa, a resguardo y no exponerse a ningún tipo de emergencia”.

La distribución de las motobombas se realizó de acuerdo con un estudio previo donde se determinaron las zonas de mayor anegamiento en la capital. A las comunas de Cerrillos, Cerro Navia, Estación Central, Lampa, Macul, Pudahuel, Recoleta, San Miguel y Santiago recibieron una de ellas. Mientras que Lo Espejo, La Florida, Maipú y Quinta Normal se les entregaron 2 a cada una. A San Bernardo se le dieron 4 y al Gobierno Regional también.

A propósito, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, calificó de “episodio crítico” las próximas precipitaciones en la capital. Por lo que valoró los esfuerzos del Gobierno Regional Metropolitano para mitigar estos efectos.

Mientras que el edil de Recoleta, Daniel Jadue, agradeció a nombre de los equipos municipales esta ayuda. Y destacó que “denota una preocupación, por las comunas en donde los recursos no dan para proveer estas herramientas y recursos de trabajo”.