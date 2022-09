Diputados de todo el espectro político repudiaron la agresión sufrida por Simón Boric, hermano del Presidente, en las afueras de la Universidad de Chile. De acuerdo a la casa de estudios, otros tres funcionarios también terminaron con lesiones. "Esto no es aceptable, no es la forma en que convivimos las personas", señaló Eric Aedo (DC). En tanto, Emilia Schneider (Comunes) aseguró que "no podemos tolerar esta violencia ni ninguna otra".