Un hombre de 42 años se encuentra desaparecido hace 20 días luego de que terminó su jornada laboral en una empresa de telecomunicaciones en el centro de Santiago.

Se trata de Simón López Flores, quien está extraviado desde el pasado 8 de julio del 2022, luego de que su esposa reportara la misteriosa situación que tiene a sus hijos y amigos angustiados.

Según sus compañeros de trabajo, el día de la desaparición de Simón, todos fueron a almorzar a un restaurante peruano en la calle Esmeralda.

En el lugar comieron y pidieron un pisco sour para cada uno, sin embargo, todos indicaron que luego tuvieron una mala reacción a la bebida.

“Pensamos que en el trago nos pusieron algo”

Una compañera de trabajo del hombre, en conversación con Contigo en la Mañana de CHV, relató que “ese día fue extraño, todos tomamos y comimos lo mismo. Y eso que fue solo un vaso, pero después nos sentíamos como si hubiese sido una botella (…) A varios les pasó lo mismo, pensamos que en el trago nos pusieron algo“.

Después de que todos volvieron de hora de colación a su trabajo, y tras las últimas horas de labores, el hombre salió a las 17:20 horas de ese día viernes camino hasta un estacionamiento en Huérfanos para buscar su automóvil.

La familia del Simón, días de no tener información sobre su paradero, fueron hasta el estacionamiento, en donde les mostraron a través de las cámaras que el hombre efectivamente salió en su automóvil del recinto, presuntamente rumbo a su casa en Quilicura.

“Es angustiante”

Marcela Guzmán, la esposa del extraviado, manifestó: “No se sabe nada de él, su teléfono está apagado. Le mandé mensajes y me pareció raro que no le llegaban (…) Es angustiante, no sabemos qué le pasó, o si tuvo un problema de salud o si fue secuestrado”.

En la misma línea, la mujer dice que ellos tenían una buena relación de pareja, y que ese día se habían puesto de acuerdo para juntarse a realizar unas compras. “Es un hombre de familia, no era alguien que no llegara”, recalcó.

Por ahora, las policías intentan rastrear el teléfono y el automóvil de Simón, así como también sus cuentas bancarias y el uso de tarjetas, lo que sería clave para su hallazgo.