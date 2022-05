En el marco del inicio del juicio oral contra los dos acusados por el homicidio de Tamara Moya, el padre de la pequeña de 5 años emplazó a los acusados a que “así como se creían tan choros para andar asaltando mujeres, sean hombrecitos y admitan lo que hicieron”.

Los hechos se remontan al 28 de febrero de 2021, cuando la menor y su madre iba de camino a su casa en Huechuraba. En ese trayecto, un grupo de personas intentó hacerles una encerrona. La mujer pidió a los delincuentes bajar a su hija, pero uno de ellos le disparó a quema ropa.

Por este caso hay dos imputados, un adolescente y un mayor de edad, Alan Gallardo Vilchés, los fueron formalizados y dejados en prisión preventiva por el delito de robo con homicidio.

Un tercer implicado, a quien el padre de Tamara sindica como el autor del disparo, murió abatido por un carabinero de franco al que le intentaron hacer un portonazo.

“Fue un homicidio a sangre fría”

Ante el inicio del juicio, Raúl Moya, padre de la niña, afirmó en CHV que “nosotros ya estamos viviendo nuestra pena y no hicimos nada para merecerla. Mi hija no hizo nada para merecer eso (…) Estamos condenados a perpetuidad y eso no va a cambiar, para nosotros no hay beneficios ni ahora ni a los 40 años”.

El hombre aseguró que el crimen de su hija es “una expresión de maldad pura. Camila (madre de la menor) estaba dispuesta a entregar el vehículo. El tipo le disparó a quema ropa a Tamara, es decir, la vio, le disparó mirándola a la cara y al final no se llevaron nada. Esto fue un homicidio a sangre fría”.

Moya añadió que su principal frustración es que “ninguno de esos sujetos tenía que haber estado en la calle, con todos los antecedentes que hay en la carpeta, con todo lo que me ha llegado a mí, puedo decir que no tengo la más mínima duda que las personas que están detenidas, junto con el tipo que falleció, son los asesinos de mi hija”.

La Fiscalía solicitaría para los imputados la pena de presidio perpetuo calificado para el mayor de edad y 10 años de internación para el menor.

“Les diría que así como se creían tan choros para andar asaltando a mujeres, niñas, sean hombrecitos ahora y admitan lo que hicieron, y paguen lo que corresponda”.

“Ellos se creen los más malos, uno se creía el pistolero más malo de Quilicura, pero cuando lo detuvieron se escondieron detrás de la mamá (…) no se sigan escondiendo detrás de otra gente, porque si fueran tan choros, como dicen, eso les debería dar vergüenza”, siguió y cerró Raúl Moya.