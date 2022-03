Luego de que a comunidad del Colegio Eyzaguirre de Puente Alto realizara una protesta este jueves a raíz de denuncias por violencia escolar (bullying), las autoridades de la comuna se pronunciaron.

Entre las acusaciones y denuncias tanto por parte de apoderados y estudiantes se encuentran golpes reiterados, violencia y presunto acoso sexual donde -según la comunidad- el colegio ha dado un paso al costado.

En conversación con Podría Ser Peor de Radio Bío Bío, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, se refirió a la situación que generó un gran contingente a las afueras del establecimiento educacional.

En la instancia, Codina indicó que “nos tiene muy preocupados lo que vemos. Me impresiona, porque la gente creía que no íbamos a tomar cartas en el asunto. A nosotros nos preocupan los niños y niñas de la comuna”, ya que el colegio donde se hizo la denuncia es particular.

“Están tocando un tema que se transformó en una avalancha, con las redes sociales la forma de vínculo y comunicación cambió, hoy se difunde y genera daño, pero nos deja visualizar cosas que antes podían pasar de largo”, comentó.

También dijo que resolver la violencia “no es fácil, pero hay que encararlo. No solo tiene que verlo la administración del colegio, sino que también desde la casa, los padres deben estar dispuestos a hacer un análisis de cómo estamos llevamos la educación de nuestro niños y niñas o esto no va a cambiar”.

“Para cambiar esto debemos hacer un esfuerzo (…) Todavía se siguen aceptando bromas de doble sentido. Hay que ponerle un párele a esto (…) Destapémonos la venda de los ojos“, finalizó.

