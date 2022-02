Claudio Crespo, ex carabinero procesado por violaciones a los derechos humanos, específicamente al encontrarse acusado de dejar ciego a Gustavo Gatica durante el denominado estallido social tras disparar en su contra, denunció un robo en su empresa, culpando de ello a la periodista Alejandra Valle, por lo que graficó como “constantes funas” en redes sociales.

Por medio de su cuenta de Twitter, Crespo indicó que “me acaban de robar en la empresa. Culpo directamente a Alejandra Valle por sus constantes funas en RRSS, ya que después de todas sus publicaciones de mi domicilio laboral me robaron”.

Asimismo, continuó su comentario agregando que “por favor les pido RT para que esta mujer me deje en paz”, apuntando que iniciará acciones legales.

— Claudio Crespo (@ClaudioCrespoG) February 10, 2022