Detectives están indagando un robo al interior de la ex Posta Central, donde -de acuerdo a la información preliminar- desconocidos sustrajeron 26 ampollas de fentanilo, un potente analgésico 100 veces más fuerte que la morfina y que en Estados Unidos se hizo conocida como la droga "zombie".

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra investigando un caso de robo de medicamentos registrado al interior de la ex Posta Central, en la comuna de Santiago, región Metropolitana.

De acuerdo a información preliminar, desde el interior de este recinto asistencial ubicado en calle Curicó, se sustrajeron 26 ampollas de fentanilo. Una enfermera, al momento de intentar extraer el fármaco, se percató que faltaban varias dosis por lo que dio aviso a la policía.

Esta droga se utiliza como analgésico para algunos tratamientos médicos, la cual es similar a la morfina pero es 100 veces más potente y que en Estados Unidos es bastante popular, donde la han denominado como la droga “zombie”, por los efectos que genera entre quienes abusan de ella y deambulan por las calles.

El inspector Diego Díaz, de la Brigada de Investigación Criminal Santiago de la PDI, señaló que la sustancia tiene un control restringido dentro del hospital, en donde sólo 16 enfermeras o enfermeros tienen acceso bajo llave.

Los fármacos están en “una oficina donde se encuentran dos cajas fuertes, con llave y códigos de acceso, a las cuales sólo los enfermeros pueden acceder. El Ministerio Público instruyó empadronamiento y revisión de cámaras de seguridad”, detalló Díaz.

Los peritajes se centraron en la toma de declaración a los profesionales de la salud y la revisión de las cámaras del interior de la ex Posta Central, para determinar si el robo lo realizó un trabajador o alguien que no pertenece al recinto asistencial, por lo que hasta el momento, no hay detenidos como responsables.

El mes pasado, una enfermera de la comuna de la Florida fue formalizada por tráfico en pequeñas cantidades, ya que comercializaba la sustancia en jeringas para que sus compradores se la inyectaran. Todo a raíz de una situación que ocurrió un año antes, en el hospital Barros Luco en San Miguel, donde la profesional de la salud fue descubierta y formalizada.

En Estados Unidos, en tanto, se han reportado muertes por sobredosis de este fármaco.