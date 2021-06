La jornada del lunes, vecinos de la comuna de Lo Prado denunciaron la detonación de múltiples fuegos artificiales por parte de un grupo de personas que conmemoraban el aniversario de la muerte de un hincha de Colo Colo. En conversación con Expreso Bío Bío de La Radio el alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos, se refirió a la acción de las autoridades y las policías ante estos casos que atemorizan constantemente a los vecinos del sector.

“Es muy delicado, y se viene repitiendo de hace bastante rato. El problema de esto es que se hacen leyes, se toman definiciones sobre estos temas y no se cumplen. Tengo entendido que hay una ley que sanciona con cárcel o procedimiento a las personas que lanzan fuegos artificiales, ayer estuvieron durante 2 horas lanzándolos”, cuestionó el jefe comunal.

El pasado 24 de enero de 2021 y vía telemática se promulgó la ley que sanciona como delitos el uso, venta y fabricación de fuegos artificiales, sin embargo, en este caso “no hubo detenidos, y ahora hay facultades y hay que organizarse para ejercerlas”, manifestó Ríos.

También señaló que esto derivaría a la realización de un “trabajo de inteligencia, las policías la subsecretaria sabe cuándo hay un aniversario de una personas dedicada al narcotráfico, pero nadie se hace cargo (…) Cuando ocurre esto, y hay imágenes no pasa nada, solo el sufrimiento de vecinos y vecinas. Esto se tiene que terminar”.

Además afirmó que las autoridades no han dado respuestas, y finalmente deben realizar un trabajo preventivo desde la municipalidad, pero con las herramientas que tienen no pueden combatir el microtráfico que existe. “Sabemos (los puntos de microtráfico), sí y se hacen las denuncias, hay un estado de derecho y la fiscalía toma su tiempo para resolver porque casa fiscal tiene más de mil causas (…) Sabemos dónde ocurren los temas y aparentemente no se toman las medidas ni acciones”, manifestó el alcalde de la comuna.

“Hay una falta de plan. Pero no quiero ser más duro. Para estas situaciones hay muy pocos carabineros, a nadie le hace sentido, la subsecretaria de Prevención del Delito pidió refuerzos (…) Los vecinos nos dijeron que fue el GOPE de Carabineros y se quedó para constatar los hechos”, finalizó Maximiliano Ríos, alcalde de Lo Prado.

Escucha aquí la entrevista realizada por Loreto Álvarez y Álvaro Escobar