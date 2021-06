El alcalde electo de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, quien será formalizado en los próximos días por delitos de corrupción, interpuso una querella por injurias graves con publicidad en contra de su denunciante, el concejal DC Gustavo Toro.

La acción judicial fue presentada ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago por los abogados del edil Mario Vargas y Eduardo Lagos, donde acusan a Toro de proferir dichos a su juicio apartados de la verdad, en una publicación de El Mercurio del pasado 13 de junio.

Lea la querella completa

En ella, apunta el libelo, Toro indicó en el Decano que Aguilera le envió a sus operadores para cooptarlo en la red de corrupción, entre ellos a su “exjefe de seguridad (…) él compraba balas para los narcos (…) Yo entendí que me querían comprar”.

“Y creo que Aguilera va a pasar a la historia como el personaje que abrió las puertas a la narcopolítica en Chile”, indicó en el medio impreso.

Aguilera incluyó también en la querella otros dichos de Toro, proferidos en el programa “Bienvenidos” de Canal 13, el 14 de junio.

“He recibido amenazas de muerte y en marzo dos vehículos se pusieron detrás mío y percutaron 5 disparos (…) Miguel Aguilera, te digo desde ya vamos a solicitar que se apliquen las máximas penas en tu contra por todos los hechos graves”, sigue el documento.

Según los abogados Vargas y Lagos, existe animadversión de Toro en contra de su representado, entre otros puntos, porque no logró ser elegido edil en la última alcaldicia.

“(…) este delito no pudo haber sido cometido sino en desprecio de las ideas políticas de nuestro representado y así lo demuestran las expresiones (….)”, escribieron los profesionales.

Por último, solicitaron que, de probarse los hechos, Toro sea condenado a cinco años de presidio.

Aguilera será imputado el próximo 5 de julio por delitos de lavado de activos, fraude al fisco, entre otros, ante el 15 Juzgado de Garantía de Santiago, a raíz de una investigación realizada por la Fiscalía Sur.

Al ser consultado el concejal Toro sobre la acción judicial en su contra, respondió: “Si bien no he sido notificado, esto solo demuestra un acto de desesperación por parte de Aguilera, a días de ser formalizado. Todo lo que he dicho lo he hecho en base a los fallos de los tribunales y de la carpeta investigativa”.