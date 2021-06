Tras el anuncio del retroceso a Cuarentena del plan Paso a Paso para toda la región Metropolitana, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward dio a conocer que el parque Metropolitano y su red se mantendrán cerrados a partir de este sábado.

A través de sus redes sociales, el ministro Ward afirmó el cierre de los 22 parques en 19 comunas de la RM a partir de este sábado 12 de junio por los cambios de fase contemplados por el Gobierno.

Sin embargo, los recintos operarán dentro de la banda deportiva del Ministerio de Salud (Minsal) que son los siguientes:

Lunes a viernes: 06:00 am a 08:30 am

Sábado, domingo y festivos: 06:00 am a 09:30 am.