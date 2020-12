La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, se refirió a la balacera registrada en la Plaza de Maipú que dejó a seis heridos y a una mujer fallecida.

La autoridad calificó este hecho como una situación, “absolutamente indignante”.

También comentó que, ante la situación, se están identificando a las familias de la víctima y los heridos para darles apoyo psicológico.

Con referencia a la o las personas que perpetraron este hecho afirmó, “vamos a perseguirlos hasta encontrarlos”, y que se presentarán las querellas correspondientes por todos los delitos que sean aplicables.

Del mismo modo, Martorell calificó que, “no puede ser que una persona esté comprando, reciba un disparo”.

Frente a críticas

“Hemos realizado un trabajo permanente y coordinado”, subrayó la subsecretaria Martorell a propósito de críticas que hizo pública la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.

“Las últimas veces que he llamado a la alcaldesa no he tenido respuesta”, añadió la autoridad, consultada por las declaraciones.

“Se han entregado en los últimos 2 años alrededor de 800 millones en proyectos para Maipú”, esgrimió Martorell.

“Hay que hacer una crítica como Estado. No es posible que las personas obtengas armas de esta forma. Tenemos una ley de armas añeja”, remarcó también la subsecretaria.

En tanto, Fiscalía ya instruyó las primeras diligencias al OS-9 y al Labocar de Carabineros para dar con los responsables del fatal hecho.