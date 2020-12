Durante esta tarde se reportó una balacera en la Plaza de Maipú que dejó al menos 4 personas heridas y una muerta.

Carabineros de Chile informó que dos sujetos desconocidos que se movilizaban en un vehículo blanco efectuaron al menos 10 disparos a un grupo de personas en la intersección de calle 5 de abril con avenida Pajaritos.

El director del Hospital El Carmen, Dr. Juan Kehr, informó que hay 5 personas heridas. Entre ellas dos mujeres y tres hombres.

No obstante, no se descarta que hayan más heridos que no asistieron a ningún recinto asistencial.

Tras el hecho, una mujer de 59 años murió debido una herida cervical producto de una bala, por lo que sufrió un paro cardiorrespiratorio al llegar al recinto.

Según informó el hospital, dos de los heridos fueron intervenidos exitosamente, un tercero entró recién a pabellón mientras que el otro fue dado de alta.

En tanto, Fiscalía dispuso las primeras diligencias a OS-9 de Carabineros de Chile y Labocar.