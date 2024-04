Como una medida por aumentar la seguridad, la Vega Monumental anunció un nuevo sistema de empadronamiento para todos los trabajadores del recinto. Aquellos que no puedan proporcionar la documentación necesaria no podrán trabajar dentro de las instalaciones.

En un contexto de creciente preocupación por la seguridad en los centros de distribución agropecuaria, la Vega Monumental de Concepción, en la región del Bío Bío, implementó una serie de medidas. Entre las acciones desarrolladas se incluyen la inversión en una Central de Cámaras (CCTV); la instalación de más de 200 cámaras de alta definición; aumento en la dotación de guardias (70); erradicación del comercio ambulante, entre otras.

Asimismo, la Vega eliminó los locales de comida rápida en el perímetro del recinto para evitar focos delictuales, y la prohibición de la circulación de motocicletas.

Otra de las medidas adoptadas por este concurrido centro de abastecimiento, es la prohibición de uso de cascos o elementos que impidan ver el rostro mientras se circula en el recinto. También se implementó el empadronamiento y registro de los vehículos de locales comerciales.

Vega Monumental empadronará a trabajadores

A estas medidas, pronto se sumará el empadronamiento de los trabajadores. De acuerdo con la empresa, se realizará un registro de trabajadores de los locales comerciales y se implementará un sistema digitalizado de registro de identidad para controlar el ingreso en los accesos de peaje principal, Orella 1 y Briceño en las noches.

Eliecer González, jefe de Operaciones de Empresas Vega Monumental, dijo que “estamos terminando el empadronamiento de los vehículos y continuaremos con el registro de las personas que trabajan en las bodegas y locales“.

“Los arrendatarios tendrán que traernos la nómina de quienes trabajan en sus locales y su correspondiente documentación. Las personas que no tengan documentación o no aparezcan en las listas, no podrán ingresar en horarios nocturnos, que es cuando se realizan las labores de descarga”, cerró.