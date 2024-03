Preocupación existe entre los familiares de las víctimas del caso Operación Alfa Carbón y Laja San Rosendo, debido a que los principales condenados por esos homicidios aún no han sido detenidos.

A dos semanas de dictar la Corte Suprema las penas en los casos Laja San Rosendo y Operación Alfa Carbón, con su arista Vega Monumental, aún no son detenidos los dos principales condenados por violación de derechos humanos (DDHH).

En el caso de la Operación Alfa Carbón, se trata del ex agente de la CNI, Luis Andaur, quien recibió como sanción 10 años y 1 día de cárcel por el homicidio calificado de Nelson Herrera.

Respecto a la matanza de Laja San Rosendo, aún no comienza a cumplir la condena por presidio perpetuo el oficial (r) de Carabineros Alberto Fernández Mitchell.

Para Javiera Herrera, hija del militante del MIR ejecutado en las inmediaciones de la Vega Monumental en 1984, se trata de una situación preocupante.

Por ello, espera que las policías y los tribunales hagan cumplir el fallo a la brevedad contra Luis Adaur.

“No entendemos por qué Luis Andaur no ha sido detenido todavía, si es el autor material del crimen de Nelson Herrera, y el ministro dictó la orden de aprehensión la semana pasada”, aseveró.

“Estamos muy preocupados por la gran cantidad de gente condenada por crímenes de lesa humanidad que se encuentran prófugos, y esperamos que tanto el Poder Judicial como la Policía de Investigaciones (PDI) hagan su trabajo”, sostuvo.

Efectivamente es casi una veintena de condenados por delitos de lesa humanidad los prófugos de la justicia, evitando cumplir las penas de cárcel dictadas por los tribunales. Así lo reafirmó la abogada querellante Magdalena Garcés.

El ministro en visita de las causas, Carlos Aldana, señaló escuetamente que las órdenes de detención están despachadas para el cumplimiento de las condenas.

En ese sentido, explicó que si bien el ex CNI y el ex uniformado aún no tienen la calidad de prófugos, eso podría cambiar la próxima semana si los informes solicitados a la PDI continúan siendo negativos sobre la detención de ambos condenados.