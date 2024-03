La empresa Essbio informó que se restableció el suministro de agua potable en las comunas de Concepción, Talcahuano y Hualpén, en la región del Bío Bío. La interrupción se debió a una falla en una tubería de agua potable en la Avenida 21 de Mayo, que afectó a cerca 30 mil clientes.

El subgerente zonal, Cristián Cepeda, destacó que durante la interrupción, “se pusieron a disposición de la comunidad 77 estanques móviles y se mantuvo una comunicación constante con las autoridades y la comunidad”.

Según la sanitaria, tras el retorno del suministro, es posible que se perciban episodios puntuales de turbiedad. Sin embargo, esta situación se normalizará dejando correr el agua unos segundos, indicó la empresa.

Los sectores donde se vio interrumpido el suministro de agua potable incluyen varias áreas de Concepción, Hualpén y Talcahuano.

En Concepción los lugares afectados fueron El Golf; Lomas Verdes; Lomas de San Andrés; Lorenzo Arenas 1 y 2; Parque Industrial San Andrés y Lomas de San Sebastián.

En Hualpén fueron afectados los sectores de Cerro Verde; Club Hípico; Colón 9000; Cristóbal Coló; Parque Las Américas; Presidente Bulnes (Ex Lan B); Presidente Joaquín Prieto (Ex Lan C); René Schneider; Villa Acero; Parque Industrial; Parque Central y Villa Santa María.

Y en Talcahuano los sectores afectados fueron el Mall Plaza El Trébol; Camino al Aeropuerto; Denavi Sur; Brisas del Sol; San Andrés del Valle y Santa Leonor.

Para cualquier consulta o mayor información, los clientes pueden contactarse con el Centro de Ayuda o en la cuenta oficial de Essbio en X.