Hasta la Contraloría (CGR) llegó el caso de la casa arrendada por el Servicio Mejor Niñez en el sector de Nonguén, que reemplazará a la residencia incendiada el verano en el centro de Concepción, región del Bío Bío.

Se trata de una propiedad cuya renta mensual llega a los 7 millones de pesos, importe que la repartición dependiente del Ministerio de Desarrollo Social estaría cancelando desde mayo, sin que aún funcione como residencia de menores y por eso el pronunciamiento del organismo fiscalizador solicitado por el diputado Sergio Bobadilla.

De acuerdo al cronograma que había informado el servicio, separado del Sename a través de una reforma, el inmueble debería estar en la etapa de acondicionamiento para recibir a los niños con medidas de protección.

Dicha explicación no satisface al parlamentario denunciante, quien no descarta un conflicto de interés en la decisión de arrendar esa casa y no otra.

En la presentación a la Contraloría, el diputado Bobadilla fue apoyado por vecinos del sector Nonguén, quienes denunciaron que la ubicación es desfavorable para la atención de los menores, considerando su ubicación y la precariedad de servicios como el agua o la luz en el área, según explicó el dirigente vecinal Juan Carlos Caamaño.

Efectivamente, la casa arrendada se ubica a dos kilómetros del más cercano paradero de taxibuses, al que se llega por un camino de tierra hoy intransitable a raíz de las últimas lluvias, y alejado además de establecimientos educacionales y centros de salud.