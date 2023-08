"Esto no es más que otra idea recibida que no se materializó". De esa manera, el gobernador Regional del Bío Bío, Rodrigo Díaz, se refirió a la polémica suscitada por la embajadora de Chile en Reino Unido, Susana Herrera, tras darse a conocer su petición al GORE de financiamiento por US$ 5 millones para un proyecto personal.

El gobernador Regional del Bío Bío, Rodrigo Díaz, y Desarrolla Bío Bío, se desmarcaron de la embajadora de Chile en Reino Unido, Susana Herrera, luego de conocerse que solicitó financiamiento por US$ 5 millones para un proyecto personal.

A través de un comunicado, Díaz precisó que el pasado 13 de junio les llegó “una carta con antecedentes del proyecto Living Lab Biobío”, iniciativa vinculada a Herrera.

“A raíz de esa información y tal como se realiza con diversos proyectos, se realizaron reuniones para obtener más información de la iniciativa”, se añade en la misiva.

Pese a lo anterior, se apuntó que dicha solicitud “no se concretó de manera alguna”, por lo cual -hasta el día de hoy- no existe un convenio “u otra fórmula de entendimiento ni financiamiento, entre las partes”.

A su vez, no se detuvieron allí, aseverando que “esto no es más que otra idea recibida que no se materializó”.

Además, la máxima autoridad regional sostuvo que como Gobierno Regional del Bío Bío “tenemos la obligación de recibir y atender diversas iniciativas público-privadas, en pleno cumplimiento de las normas vigentes e informando de manera transparente cada una de ellas”.

En esa línea, acotó que esto permite que “se concreten proyectos muy importantes para la región y también que no sigan adelante los que no son de interés regional o no cumplen con los estándares necesarios”.

Por su parte, desde Desarrolla Bío Bío también tuvieron palabras para la polémica, indicando que tienen “una ejecución presupuestaria proba y transparente, informada mensual y trimestralmente al Gobierno Regional”.

“Los recursos que gestiona Desarrolla Biobío en su gran mayoría, son analizados y aprobados por el Directorio, cuyos procedimientos son informados a la Contraloría General de la República”, sumaron desde dicho estamento.

Asimismo, sostuvieron que lamentan profundamente que “con un afán mezquino y reiterativo, algunos personeros políticos busquen instalar falsedades con evidente mala intención e intentando llevar sus afanes y disputas personales hacia una organización intachable, conformada por instituciones de reconocida trayectoria y aporte al desarrollo regional y nacional”.

Previo en la jornada, desde la oposición, en particular en la Unión Demócrata Independiente, levantaron la solicitud de “renuncia inmediata” de la embajadora de Chile en Reino Unido, Susana Herrera.

Puedes leer la carta completa enviada por la embajadora Susana Herrera al GORE Bío Bío a continuación:

Puedes leer la declaración completa de Desarrolla Bío Bío a continuación: