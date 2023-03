La Seremi de Bienes Nacionales en la región del Bío Bío inició mediciones en los terrenos afectados por los incendios forestales, para acelerar la entrega de títulos de dominio a las personas damnificadas.

Hasta los sectores rurales de Colico Alto, Los Castaños y Paso Hondo se trasladó un equipo de la Unidad de Catastro de Bienes Nacionales, con el objetivo de realizar un registro de los terrenos a regularizar en la comuna de Santa Juana.

“Es parte del procedimiento de regularización, para poder entregarles un título de dominio, que los va a habilitar para poder pedir otros subsidios o acceder a otros beneficios que entrega el Estado”, señaló el seremi (s) de Bienes Nacionales, Rodrigo Andrades.

Bienes Nacionales inicia catastro de terrenos afectados por incendios

“El proceso de mensura tiene relación con reconocer en terreno los límites, los deslindes y la superficie del terreno”, indicó el encargado regional de la Unidad de Catastro, Carlos Martínez.

Juan Sanzana, vecino del sector Colico Alto, y quien perdió completamente su vivienda, señaló que “tiene una gran importancia regularizar los terrenos”, pues esto servirá para poder dejarle su propiedad como herencia a sus hijos.

“Antes no lo teníamos, porque los viejitos no lo hacían (…) no quiero que mis hijos queden enredados como nos dejaron a nosotros”, señaló.

Esta visita a Santa Juana fue la primera de una serie de salidas programadas a las distintas comunas afectadas, según señalaron las autoridades.